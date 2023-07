Une commune d'Indre-et-Loire réduit les délais pour faire les papiers d'identité

Plus besoin d' attendre trois mois pour obtenir un rendez-vous en mairie afin de faire ses papiers d'identité. À Saint-Pierre-des-Corps, ce lundi 3 juillet, il est possible de trouver des créneaux libres pour la semaine suivante. La commune située près de Tours (Indre-et-Loire) a reçu le 26 juin dernier cinq dispositifs pour enregistrer les demandes de passeports et de cartes d'identité.

ⓘ Publicité

Jusqu'à présent, la commune était équipée d'une seule machine désormais elle en a six. Cela permet de diminuer le délai d'attente de 130 à 42 jours en moyenne en Indre-et-Loire. La Première ministre Élisabeth Borne s'était engagée à faire passer ce délai à 30 jours à partir de cet été, la promesse n'est donc pas respectée mais "on va y arriver" selon le préfet du département Patrice Latron.

La commune de Saint-Pierre-des-Corps a reçu une aide financière de la part de l'État pour recevoir les dispositifs ainsi que le personnel. Mais il s'agit d'un renfort ponctuel puisque ces cinq machines seront enlevées à la fin du mois d'octobre. D'ici là, des milliers de personnes pourront refaire leurs papiers d'identité car désormais il y a 100 créneaux par jour proposés à la mairie. Il faut d'abord prendre rendez-vous sur ce site internet .

De nouvelles communes vont s'équiper de boîtiers pour faire les papiers d'identité

D'ici la fin de l'année 2023, 10 communes d'Indre-et-Loire vont être équipées de dispositifs pour réaliser les cartes d'identité et les passeports. Il s'agit :

Avoine

L'Île-Bouchard

Manthelan

Parçay-Meslay

Savonnières

Tauxigny

Vernou-sur-Brenne

Vouvray

Nazelles-Négron

Saint-Martin-le-Beau

Au total, 36 communes seront équipées d'ici fin 2023 en Indre-et-Loire.