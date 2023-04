Une commune de Dordogne privée d'eau potable, la mairie distribue des bouteilles

Il n'y plus d'eau potable sur la commune de Jumilhac-le-Grand (en Dordogne) depuis ce mardi en fin d'après-midi. Les 1.200 habitants n'ont plus d'eau au robinet, à la douche ou dans les toilettes. Une canalisation a rompu à la sortie de la station de pompage et le château d'eau qui se retrouve à sec, explique la maire, Annick Maurussane.

1.500 à 2.000 packs d'eau réquisitionnés

La mairie organise depuis ce mercredi matin une distribution de bouteilles d'eau à la salle des fêtes de Jumilhac-le-Grand; la salle de la Pépite. Les packs d'eau des grandes surfaces aux alentours ont été "réquisitionnés" selon Annick Maurussane soit 1.500 à 2.000 packs d'eau. Pour les habitants qui ne pourraient pas se déplacer à la salle des fêtes, un portage à domicile peut être organisé selon la maire, mais il faut appeler le standard de la mairie pour se faire connaître au 05.53.52.50.20.

Les réparations qui ont débuté ce mardi soir, sont compliquées selon l'élue, car les pièces sont difficiles à trouver. L'eau devrait revenir ce jeudi.