Une commune de Dordogne va éteindre l'éclairage public la nuit

Rien que sur l'avenue de la République, la grosse artère qui relie le centre-bourg de Saint-Léon-sur-l'Isle à la départementale 6089, on compte une douzaine de lampadaires. A la nuit tombée, ils illuminent le trottoir, avec leurs grosses ampoules jaunes. "Des lampadaires comme ceux-là, bientôt on n'en laissera que trois ou quatre allumés", indique le maire Gérard Saurin.

L'édile de cette petite commune de 2.000 habitants située en bordure d'Isle entre Neuvic et Saint-Astier a pris la décision d'éteindre une grosse partie de l'éclairage public, chaque nuit, entre 22h30 et 6h du matin.

Extinction des feux au premier semestre 2022

La mesure devrait entrer en vigueur dans le courant du semestre. 343 lampes qui jusqu'ici étaient allumées, soit en partie soit toute la nuit, seront désormais éteintes chaque soir. 84 resteront allumées. "Une commission a regardé la carte de tous les points d'éclairage. Elle a identifié ceux qui devront rester allumés, les autres seront éteints", ajoute Gérard Saurin.

A proximité des panneaux Stop, des giratoires ou à certains carrefours, des réverbères continueront de fonctionner, afin d'assurer la sécurité des automobilistes. "Dans les communes qui ont déjà tenté l'expérience, il n'y a pas plus d'accidents de la circulation, c'est même tout le contraire : les gens roulent moins vite", sourit le maire, convaincu.

Ecolo et économe

La municipalité y voit une mesure permettant de limiter l'impact environnemental de la commune bien sûr, mais aussi un moyen de réduire ses dépenses. "On sait que l'électricité va augmenter de 25 % entre 2021 et 2022. Ça a véritablement un coût", explique Gérard Saurin. "C'est du bon sens, ajoute Philippe Ducène, le président du syndicat d'énergie départemental de la Dordogne. Les dépenses d'électricité représentent 40 % du budget des communes." Eteindre la lumière devrait également permettre de diminuer la pollution lumineuse qui nuit à certaines espèces.

"Quand on regarde vu du ciel, on voit bien qu'il y a de la lumière partout, partout. Mais ce n'est pas Saint-Léon. Après, une commune, puis une autre commune et encore une autre commune, c'est vrai que ça peut jouer", admet Gérard. Il ne sait pas encore tellement quoi penser. "On verra bien, il faut voir aussi si ça va créer des dégâts, des problèmes de sécurité dans le quartier", ajoute-t-il, pensif.

Toutes les communes de Dordogne s'y mettront d'ici 3-4 ans

Pour Maryline et Jean-Pierre, c'est une bonne mesure économique et écologique. "Et de toute façon il n'y a plus grand monde dehors à 22h", acquiescent-t-ils. Et pourtant, pour Maurice qui habite juste derrière le cimetière, même si quelques lampadaires restent allumés, en éteindre une grande partie est une mauvaise idée. "Pour les personnes âgées qui ne voient rien c'est dangereux. Elles peuvent tomber. Et puis il y a d'autres choses à faire pour l'écologie !", souffle-t-il.

En Dordogne, de plus en plus de communes ont sauté le pas, précise Philippe Ducène, le président du SDE 24 ; "Maintenant, il faut harmoniser, de sorte à ce que d'ici 3-4 ans, toutes les communes de Dordogne soient concernées. L'objectif étant, d'éclairer juste."