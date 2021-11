Une commune des Landes interdit la cigarette aux abords des écoles

Il est désormais interdit de fumer sur les trottoirs près des deux écoles de Pouillon (Landes). Le maire, Patrick Vilhem, vient de prendre un arrêté en ce sens. Aux horaires d'entrée et de sortie des écoles, la cigarette est interdite. L'arrêté précise que "les cours des écoles [...] de la commune ne sont séparés des trottoirs qui les longent que par une grille et que des personnes fument régulièrement devant ces grilles en présence des enfants". Par ailleurs, "des mégots de cigarettes ont été ramassés par des enfants devant les écoles et portés à la bouche". Pour protéger les enfants, le maire a donc décidé de bannir la cigarette aux alentours des écoles.

Patrick Vilhem dit avoir été alerté de la situation en échangeant avec des parents d'élèves : "Je suis un ancien fumeur, je n'avais pas vraiment pris conscience du fait que ça importune sérieusement. Il ne s'agit pas d'interdire la cigarette à quiconque. Il s'agit simplement de dire : à cet endroit, on ne fume pas."