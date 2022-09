Une compagnie de CRS "d'intervention rapide" bientôt basée à Nantes

Une compagnie de CRS dite "d'intervention rapide" sera prochainement basée à Nantes. Elle fait partie des 11 nouvelles unités de forces mobiles qui ont été annoncées par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, dans le cadre de la création des 8.500 postes supplémentaires de policiers et gendarmes d'ici 5 ans.

Mobilisables en moins de 15 minutes pour intervenir partout en France

Cette unité fonctionnera sur le même modèle que la CRS 8, basée à Paris, et spécialisée dans les violences urbaines. C'est-à-dire que les 200 hommes qui la composeront pourront être déployés très rapidement partout en France pour maintenir et rétablir l'ordre public, notamment lors des Jeux Olympiques de Paris 2024. Ils seront mobilisables 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et en moins de 15 minutes.