Une compagnie lilloise livre des chansons aux résidents d'un Ehpad du Nord

La compagnie lilloise On Off est connue pour ses livraisons de chansons partout en France. En fin de semaine dernière, deux de ses membres ont illuminé la journée des résidents d'un Ehpad de Mortagne-du-Nord, à la frontière avec à la Belgique. France Bleu Nord était avec eux.

Luis Mariano, Johnny Hallyday, Dalida, Niagara... les chansons de ses célèbres artistes français ont retenti jeudi dernier dans les chambres de l'Ehpad de Mortagne-du-Nord, commune nordiste située à la frontière avec la Belgique. Deux membres de la compagnie de théâtre lilloise On Off sont venus livrer des chansons aux 36 résidents de l'établissement.

Livraisons de chansons sur commande

Depuis 2013, la compagnie On Off fait le tour de France pour chanter pour la population grâce à son "service" SMS, "Sing me a song". La compagnie est contactée par exemple par une structure culturelle ou une mairie et se déplace quelques heures, installe un pôle d'accueil et les habitants viennent commander des chansons pour un proche ou autre.

Ensuite, les chanteurs se déplacent dans la ville en scooter et livrent les chansons avec éventuellement également une petite dédicace. Cette initiative ressemble d'ailleurs à celle des héros du film "Si on chantait" du Nordiste Fabrice Maruca, sorti la semaine dernière au cinéma.

Parfois, la compagnie se déplace également dans des Ehpad. C'est donc ce qu'elle a fait jeudi dernier à celui de Mortagne-du-Nord, après avoir été contactée par la communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut. Les résidents ont préalablement été prévenus et on pu choisir une chanson parmi des propositions.

Cela l'a réveille sinon elle serait entrain de manger son yaourt" - La nièce d'une résidente

Feuille à la main, Stéphanie Petit, alias Fabienne, se déplace de chambre en chambre, notamment dans celle de Françoise qui a opté pour "Bambino". La femme de 73 ans, sourit, chante, danse dans son fauteuil et en redemande même "une autre".

Ce jour-là, son frère, sa belle-soeur et sa nièce sont venus spécialement de Savoie pour la voir... et ils apprécient l'initiative. "C'est chouette de la voir comme ça, c'est génial. C'est un bon moment. Cela l'a réveille sinon elle serait entrain de manger son yaourt. Ca la dynamise bien".

Faire s'évader les résidents le temps d'une chanson

Dans le couloir on entend Esteban, guitare à la main, l'autre chanteur en plein concert privé. De son côté, Chantal, 67 ans, a déjà eu sa chanson et a d'ailleurs beaucoup, beaucoup aimée. "Cela fait du bien puis ça change car on s'ennuie tout seul ! Moi j'aime bien les chanteurs, n'importe quelle chanson. J'aime bien tout le monde."

Une parenthèse musicale qui permet aux résidents de s'évader même si certains ne sont pas forcément réceptifs à cause de leur pathologie. Cependant, parfois il y a de bonnes surprises explique Stéphanie Petit, la livreuse de chansons. "Dans les Ehpad il y a des gens qui n'ont plus trop de contact avec la réalité, qui sont partis dans un monde ancien ou autre et parfois on sent que l'on arrive à établir un contact avec la chanson. Cela leur remémore aussi beaucoup de souvenirs et leur donne du vivant."

Au total, les deux chanteur-livreurs sont restés environ 4 heures dans l'Ehpad et sont passés voir quasiment tous les résidents.