Une compétition de sapeurs pompiers jusqu'à samedi à Avignon

C'est un rendez-vous incontournable chez les sapeurs pompiers. Jusqu'à samedi, le Challenge national de secours routiers et de secours d'urgence aux personnes réunit des pompiers de toute la France et de l'étranger. Au programme : des compétitions en public et un village de la prévention routière.

Avignon, France

Les chiffres impressionnent. En 2018, les pompiers de Vaucluse ont effectué plus de 38.000 interventions de secours aux personnes et plus de 2200 interventions suite à des accidents de la route ! Ces deux secteurs d'activité sont au cœur du 4ème Challenge national des sapeurs-pompiers qui se tient jusqu'à samedi aux allées de l'Oulle à Avignon. Des pompiers venus de toute la France et de l'étranger se mesurent lors d'épreuves chronométrées, de désincarcération de victimes d'accidents de la route notamment. Les vainqueurs se qualifieront pour le challenge mondial.

Une vitrine ouverte vers l'extérieur

La manifestation permet aux sapeurs-pompiers d'échanger sur leurs pratiques, de tester les nouveaux matériels mis sur le marché, d'adapter les formations des futurs professionnels etc. Un challenge volontairement ouvert sur l'extérieur. Un village "prévention routière" a été installé sur place à la disposition des petits et des grands : parcours cycliste enfants, parcours deux-roues motorisées à partir de 14 ans, simulateurs, bus tonneau, voiture crash test etc. La manifestation ouverte à tous et gratuite, se déroule jusqu'à samedi de 9 heures à 18 h.

Le challenge national des sapeurs-pompiers : le reportage de Daniel Morin Copier

Un parcours deux-roues motorisés pour les plus de 14 ans : le reportage de Daniel Morin Copier

Les épreuves de secours d'urgence aux personnes se déroulent en public © Radio France - Daniel Morin

L'occasion de tester les derniers matériels mis sur le marché © Radio France - Daniel Morin