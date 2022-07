Une concertation à Carentan sur le projet controversé de spectacle immersif autour du Débarquement

C'est un projet qui divise. "Hommage aux héros", l'expérience immersive retraçant l'histoire du Débarquement de juin 1944, qui pourrait sortir de terre d'ici 2025, à Carentan (Manche), entre Utah Beach et Omaha Beach et présentée comme un "Puy du Fou normand" par le président de Région en 2020, va être soumis à la concertation publique. Elle doit se tenir du 16 août au 7 octobre prochain, a annoncé à l'AFP son garant, nommé par la commission nationale du débat public (CNDT).

Un projet à 90 millions d'euros

Les détracteurs du projet, parmi lesquels des historiens et des proches de vétérans, dénoncent depuis bientôt deux ans ce qu'ils considèrent comme un "D-Day Land" qui fait au contraire "injure" à ceux qui sont morts pour la liberté. Concrètement, il s'agirait d'un "théâtre de 1.000 places en mouvement qui avance sur plus de 400 mètres" avec "à l'intérieur une scène tapissée d'écrans", des images d'archives et des tableaux vivants avec des figurants, selon les initiateurs.

Le site, ouvert six mois par an, pourrait accueillir 6.000 personnes par jour, 600.000 par an, selon le communiquant Régis Lefèbvre, un des porteurs de ce projet à 90 millions d'euros, avec le producteur de comédies musicales Roberto Ciurleo et le producteur de télévision Stéphane Gateau. "350 à 400 emplois" pourraient être créés.