Une conciergerie d'entreprise s'installe au centre d'affaires de la Jonxion à Meroux

Meroux, France

Courrier, pressing, nettoyage de voiture, installation de pneus hiver, etc. Des activités que l'on n'a pas toujours forcément le temps de faire pendant une journée de travail. Alors, pour faciliter la vie des 460 salariés du centre d'affaires de la Jonxion à Meroux-Moval, une conciergerie leur propose un panel de services. Il s'agit de Minut'rit, mise en place depuis le 4 novembre.

C'est gratuit et financé par la Jonxion. Ce service se développe plutôt dans les grandes villes et les grandes entreprises, mais il a toute son utilité dans une zone rurale estime le gérant de cette franchise, Laurent Fikfak : "Nous avons moins de transports, mais les services s'éloignent aujourd'hui. Mettre une chemise au pressing, c'est de plus en plus compliqué par exemple, d'abord parce qu'il y en a de moins en moins, mais aussi parce qu'il faudra prendre du temps le samedi ou le soir après le travail et ce n'est pas simple avec les autres problématiques de la vie quotidienne, comme les enfants à récupérer, etc." Le salarié ne paiera donc que le service du pressing, il n'y aura pas de surplus pour la conciergerie.

Un service de proximité

"C'est un vrai service de proximité, cela ne fait que du bien", glisse Gilles Cassotti, qui dirige l'agence de développement Nord Franche-Comté, implantée à la Jonxion. Un avis partagé par Michèle, qui travaille à la Sodeb, société d'équipement du Territoire de Belfort : "C'est un plus pour trouver rapidement des services et ne pas être obligé d'aller au centre ville de Belfort pour refaire une clé ou emmener des chaussures chez le cordonnier."

La conciergerie est située en face de la gare TGV Belfort-Montbéliard. © Radio France - Christophe Beck

La conciergerie Minut'rit a également des antennes à Pontarlier, Besançon et dans quelques entreprises de Belfort.