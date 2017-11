Une conciergerie pour recréer du lien social dans le quartier du Blosne à Rennes

Pour faire des courses, changer une ampoule ou garder le chat, tout le monde ne peut pas compter sur ses voisins. Car bien souvent, on les connait pas suffisamment. Voilà pourquoi dans le quartier du Blosne, à Rennes, une conciergerie a ouvert le mois dernier.

Cela fait trois semaines seulement qu'elle est ouverte dans le quartier du Blosne à Rennes, et déjà une centaine d'adhérents pour la conciergerie participative "Au p'tit Blosneur". A l’initiative de tout cela, Claire-Agnès Froment, partie d'un constate simple. "Aujourd'hui, les gens se rencontrent de moins en moins et dés qu'ils ont besoin d'un petit service, ils ne savent plus à qui s'adresser, pas même à leurs voisins."

Elle veut donc replacer l'église au milieu du village, avec sa structure. Il faut déjà adhérer pour bénéficier de ses services. Et ensuite, la palette est large. Besoin de déposer un colis à la banque, de donner à manger au chat pendant les vacances ou changer une pièce de la machine à laver, Claire-Agnès Froment peut le faire. Ou alors, elle met en relation les adhérents entre eux et le charme opère. "L''entraide entre voisins est ainsi possible."

"Le but, c'est aussi d'aller plus loin, que la conciergerie devienne un vrai lieu de vie", Claire-Agnès Froment

Claire-Agnès Froment dépose des paniers de légumes que ses adhérents peuvent passer récupérer. © Radio France - Adrien Bossard

La conciergerie fait aussi office de garderie pour les enfants, de garde-objets et peut prêter du matériel. A chaque service, un petit pécule financier est demandé, histoire de faire tourner la boutique. "L'objectif, c'est que les gens s'approprient ce lieu de vie, qu'ils viennent prendre le café ou manger ensemble ici pour discuter."