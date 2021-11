Une conciergerie pour voitures de luxe et de collection à Changé

Que faire de sa voiture si l'on n'a pas de garage ou en cas d'absence de longue durée ? A cette question, Benoît Lucas n'avait pas de réponse pendant longtemps. "Il y a deux ans, j'ai acheté un véhicule de prestige. J'ai eu beaucoup de difficultés pour trouver un endroit où le stocker dans les meilleures conditions et trouver des gens compétents pour l'entretenir et me conseiller", explique le créateur de Park-Kings.

Depuis le mois de février, sa société propose un service de gardiennage et de conciergerie. De très nombreux services sont proposés : plein de carburant, lavage, entretien et révisions, stockage dans un bâtiment sous vidéosurveillance... Une quinzaine de véhicules sont gardiennés. Et Park-Kings compte une centaine de clients au total. "On est sur une terre de sport automobile donc il y a un marché. Les passionnés sont là. On a des Ford Mustang, des Porsche, Ferrari, de belles Jaguar et des véhicules de collection comme une Coccinelle", décrit Benoît Lucas.

Le gardiennage coûte environ 130 euros par mois pour les véhicules de luxe. Les services de conciergerie sont ouverts à tous les véhicules. "On fait du nettoyage, de la peinture, de la mécanique, de la carrosserie. On a des prestations de lavage, ça commence autour d'une quarantaine d'euros", détaille Benoît Lucas, dirigeant de Park-Kings.