Une conférence islamique provoque une levée de bouclier à Grenoble

C'est une levée de bouclier depuis un peu plus de 24 heures en Isère, face à la tenue annoncée d'une conférence islamique dimanche à Grenoble. Un évènement "privé" dans un lieu "privé" qui avait été interdit en fin d'année dernière dans le Vaucluse, puis annulé au dernier moment le 8 janvier dernier dans les Bouches-du-Rhône. Explications.

ⓘ Publicité

Qui organise ?

Cette conférence est organisée par une association D'Clic Valence, basée à Bourg-Lès-Valence, dûment enregistrée, et qui se présente comme "solidaire" et "humaniste" sur son site internet, qui n'affiche rien qui puisse la rapporter à l'islam radical. La religion est, par contre, beaucoup plus présente sur sa page Facebook.

Qui est invité ?

Selon l'affiche qui circule sur les réseaux sociaux de l'association et de ses détracteurs, cette conférence réunit l'imam Ismaïl et l'imam Nader Abou Anas, deux prédicateurs plutôt actifs sur internet et les réseaux sociaux. L'un d'eux tient même un site qui enseigne l'islam par internet. Ils sont présentés par ceux qui demandent l'interdiction de ce rendez-vous, comme d'anciens proches des dirigeants et de l'association dissoute en 2020 Barakacity. Cette association "humanitaire" était accusée de propager « des idées prônant l’islamisme radical ». L'imam Ismaïl avait également été au cœur d'une polémique en novembre dernier pour avoir déclaré que rater la prière était plus grave qu'un meurtre. De son côté, Nader Abou Anas aurait déclaré que, selon lui, les femmes ne peuvent pas sortir de la maison sans l'autorisation de leur mari.

L'affiche annonçant la conférence grenobloise - extrait Facebook association D'Clic

Qui s'élève contre la tenue de cette conférence ?

Les premiers à avoir dénoncé cette conférence sur les réseaux sociaux sont des organisations, mouvements et mouvances d'ultra et d'extrême-droite, ainsi qu'Eric Zemmour et ses partisans. Les protestations sont ensuite venues, à travers des communiqués du groupe d'opposition de droite à Grenoble, des Jeunes Républicains de l'Isère et du syndicat étudiant UNI, sans oublier des élus du Rassemblement National comme le député isérois Alexis Jolly qui s'adresse directement au ministre de l'Intérieur, en plus d'un appel à la préfecture.

Quels sont les précédents ?

La préfecture de l'Isère n'a pas fait connaître sa position pour l'instant, mais il est certain qu'une réunion "privée", dans un lieu "privé", sur inscription, par une association tout à fait légale et avec le lieu annoncé au dernier moment, laissent peu de prise à une éventuelle interdiction. Fin 2022, la même réunion avec les mêmes intervenants, annoncée à Avignon, affichait sur ses tracts le nom de l'association Barakacity, ce qui avait permis à la préfecture du Vaucluse de couper court. La seconde tentative le 8 janvier à Cabannes, dans les Bouches-du-Rhône, à une dizaine de minutes d'Avignon, avait été annulée au dernier moment par les organisateurs devant la venue annoncée d'un millier de personnes dans une salle de 600 places. Une annulation que le parti Reconquête a célébré comme "sa" victoire sur les réseaux sociaux grâce aux appels de ses militants.