Une conserverie mobile et solidaire créée à Romans

Grâce à ce camion tout équipé, des bénévoles pourront aller récupérer des fruits et légumes invendus, sur des exploitations agricoles, sur des marchés, et en faire des conserves sur place. Une première en France.

Un drôle de camion était inauguré ce mercredi soir à Romans. C'est une conserverie mobile et solidaire.

Inauguration de la conserverie mobile et solidaire devant la maison de quartier des Ors à Romans © Radio France - Florence Gotschaux

Il s'agit d'une sorte de food truck, un camion équipé pour que l'on puisse y cuisiner. Sauf que dans celui-ci, on fait des bocaux. Des conserves à base de fruits et légumes glanés sur les marchés, ramassés chez les agriculteurs du secteur, etc.

Manger bon et local

Tout a commencé avec un projet commun à trois maisons de quartier de Romans : Saint-Nicolas, Les Ors et la maison citoyenne Noël Guichard. Un projet autour de l'alimentation, pour inciter et aider les habitants de Romans, qui n'en ont pas forcément les moyens, à manger sain et local. Cette conserverie permettra de manger des fruits et légumes de saison toute l'année.

Cette conserverie mobile : une véritable cuisine professionnelle ambulante © Radio France - Florence Gotschaux

Autre idée: lutter contre le gaspillage. Beaucoup d'agriculteurs ont des excédents qu'ils ne commercialiseront pas, des invendus, des fruits et légumes qui ne répondent pas à certains critères, bref, des produits bien souvent jetés.

Car les petits producteurs ne font pas des dizaines voire des centaines de kilomètres jusqu'à la conserverie la plus proche pour tenter de valoriser leurs invendus.

Mettre en bocal sur place

La conserverie mobile va donc faire des tournées. Le camion se déplacera dans les exploitations agricoles, sur les marchés, et même dans les jardins partagés, à Romans et aux alentours. Un atout car certains fruits et légumes ne supporteraient pas le transport. Chez les semenciers par exemple, une fois les graines prélevées dans les tomates, la chair s'abîme très rapidement. Il faut mettre en conserve ces fruits immédiatement, sur place.

Equipement ultra-moderne

Et pour ça, la conserverie est bien équipée : un petit frigo, deux bacs à plonge (pour laver et rincer), un coin épluchage dans le premier compartiment. Dans le second, un coin découpe, un autoclave (qui permet de stériliser les bocaux à très haute température et très grande vitesse), un stérilisateur (qui stérilise jusqu'à 90°) et un four-piano qui comprend quatre feux et un four.

Visite de la conserverie mobile et solidaire avec Loïc Bertrand, cuisinier bénévole © Radio France - Florence Gotschaux

Le "coin épluchage" dans la conserverie mobile et solidaire de Romans © Radio France - Florence Gotschaux

Tout pour mettre en conserve les fruits et légumes, tels quels ou cuisinés. Et ça commence dès cette semaine avec les courges.