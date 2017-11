Une construction illégale détruite à Agde

La préfecture de l'Hérault a fait raser une construction illégale ce vendredi à Agde, dans une zone naturelle et inondable, confirmant son engagement contre la cabanisation.

La préfecture a ordonné ce vendredi matin la démolition d'une construction illégale, édifiée sur la commune d’Agde (Hérault) en zone naturelle et inondable. Une maison en bois de 30 m², bâtie "sans autorisation et en violation des documents d'urbanisme et de prévention des risques", indiquent les services de l'État.

Application d'un jugement rendu il y a cinq ans

Le tribunal correctionnel de Béziers avait, dès avril 2012, condamné le propriétaire à une peine d'amende et à la démolition de cette maison dans un délai de trois mois, sous astreinte de 15 euros par jour de retard. Décision confirmée quelques mois plus tard en appel. Jamais le propriétaire ne s'est exécuté, malgré les mises en demeure. C'est donc l'État qui a pris le relais en rasant d'office le logement.

Une politique ferme contre la cabanisation

Une manière aussi de rappeler la politique ferme de lutte contre la cabanisation. Il y a eu plusieurs démolitions de ce type cette année dans le département. "Elle illustre la forte mobilisation de la Préfecture de l'Hérault (...) contre les constructions illégales pour faire respecter les règles d’urbanisme et de prévention des risques, préserver les sites naturels et sanctionner les atteintes aux paysages ou à l’environnement dans l’Hérault" affirme la préfecture dans un communiqué.