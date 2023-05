Une convention entre la fac et le parquet d'Orléans pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles

Pour lutter contre les agressions sexuelles, le harcèlement ou encore les discriminations sexistes sur le campus, le parquet d'Orléans et l'Université s'accordent pour remonter quasi automatiquement les faits de violences sexuelles.

"Une étudiante signale un comportement auprès de la cellule d'écoute de l'Université et la procureure est saisie", explique Eric Blond, le président de la l'Université d'Orléans. "Ensuite, il y a des investigations qui sont diligentées et on détermine les suites à donner", poursuit la procureure d'Orléans, Emmanuelle Bochenek-Puren. L'objectif c'est "de gagner en efficacité et en réactivité."

Une étudiante sur dix victime de violences sexistes ou sexuelles

Une enquête publiée début avril par ÔCampus, une fédération d'associations étudiantes, pointe le sentiment d'insécurité des étudiants de l'Université et l'ampleur des violences sexistes et sexuelles. Une étudiante sur dix aurait déjà subi ce genre de violences, selon cette enquête. Vingt-et-une jeunes femmes affirment par ailleurs avoir été droguées à leur insu en soirées étudiantes.

Dans ce dispositif, l'association d'Aide aux victimes du Loiret apporte un soutien juridique et psychologique aux victimes. "L'idée c'est de conseiller la personne au niveau de ses droits et lui apporter un soutien", Aurore Dumain, cheffe de service à l'association.