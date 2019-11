Une convention pour aider les motards en situation de handicap à remonter à moto

La Mutuelle des Motards, basée à Pérols (Hérault), a signé un partenariat avec l'association Handicaps Motards Solidarité pour aider les personnes en situation de handicap à (re)faire de la moto. Le partenariat vise à leur fournir des aides financières et à prêter un véhicule adapté pour l'examen.

La Mutuelle des Motards et l'association Handicaps Motards Solidarité s'associent pour faciliter la reprise du deux-roues aux personnes en situation de handicap

Pérols, France

Conduire une moto ou un deux-roues lorsque l'on a perdu l'usage d'un bras ou d'une jambe peut sembler au premier abord impossible, pourtant, plusieurs centaines de personnes en France sont concernées. Certaines après un accident, d'autre de naissance.

Avant de pouvoir monter à nouveau sur un deux roues, ils doivent passer ou repasser le permis moto, mais surtout trouver un véhicule adapté. La Mutuelle des Motards, basée à Pérols et l'association Handicaps Motards Solidarité (HMS) ont établi un plan d'accompagnement pour faciliter les démarches des personnes concernées.

La préparation de l'examen est désormais incluse dans les contrats, tout comme le prêt gratuit d'une moto adaptée le temps de la formation et la participation à l'achat d'un véhicule sur-mesure une fois le permis obtenu.

Revivre sa passion

Au début des années 1980, Philippe Witter a perdu l'usage de son bras gauche dans un accident de moto. Il n'a alors qu'une vingtaine d'années. "J'entendais passer les motos dans la rue, je reconnaissais le modèle rien qu'au bruit, se souvient ce passionnée. Je me forçais à ne pas y penser, c'était trop dur". En 1995 il redécouvre le plaisir de rouler grâce à l'association Handicaps Motards Solidarité, dont il est devenu le président.

"Ça ne m'avait pas quitté. J'ai pu réintégrer le monde des motards...après avoir repassé le permis moto, les gens m'ont dit « t’as une autre vie, t’es différent ». J'avais retrouvé le bonheur de la moto. _Ça m'a ouvert d'autres horizons_...je n'étais plus la même personne", raconte-t-il.

Le passionné de moto qui devient handicapé, sa vie s'arrête - Philippe Witter

C'est cette réflexion qui a poussé Patrick Jacquot, le PDG de la Mutuelle des Motards, à proposer ce partenariat. "Certains de nos sociétaires ont réussi à surmonter la rééducation -parfois longue et douloureuse- et leur handicap parce qu'ils avaient en tête que grâce à ce partenariat avec HMS, ils pourraient remonter sur un deux roues, explique-t-il, enthousiaste. _C'est ce qui leur a permis de tenir le coup_, et ça, ça n'a pas de prix. Ce n'est pas dans un processus de gestion de sinistre, c'est autre chose."

Depuis la création de HMS en 1995, plus de 1.000 personnes ont été accompagnées pour repasser le permis.