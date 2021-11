Une coopérative funéraire va ouvrir dans la métropole lilloise

Faire appel à une coopérative pour organiser les obsèques de ses proches, ce sera bientôt possible dans le Nord. Il existe déjà cinq structures de ce type en France, et la sixième doit voir le jour au mois de janvier à Marcq-en-Baroeul.

Cette coopérative funéraire qui aura trois salariés fonctionnera comme les pompes funèbres traditionnelles et proposera un accompagnement depuis la prise en charge du corps du défunt jusqu'à la cérémonie et aux formalités administratives. Mais sa structure est différente. Elle fonctionne un peu comme une association. Chacun peut acheter une part sociale et a alors une voix dans les décisions. Autre différence, 100% des bénéfices sont réinvestis. Il s'agit, ainsi, de proposer les prix les plus justes aux familles.

Derrière ce projet nordiste, il y a Séverine Masurel, ancienne cadre dans une entreprise nordiste du textile bien connue. Cette quadragénaire explique que certains frais ne sont pas toujours nécessaires: "Par exemple, un capiton n'est pas obligatoire dans un cercueil, on peut utiliser un drap de famille qui avait du sens pour le défunt. Notre souci, c'est la transparence, face à une famille qui est dans la peine."

Cette envie de se lancer dans le monde du funéraire est née d'expériences personnelles, confie la nordiste. "A plusieurs reprises, j'ai assisté à des cérémonies qui m'ont mises en colère. Je ne reconnaissais pas le défunt. C'était froid et impersonnel. Il y a pourtant beaucoup de choses qui sont possibles et sur lesquelles nous ne sommes pas informés, comme la dispersion des cendres dans la nature. Beaucoup pensent que c'est illégal, ce qui est faux."

La coopérative s'engage aussi sur le plan environnemental, avec des cercueils en bois produits en France, issus de forêts éco-gérées ou encore des capitons biodégradables. Elle proposera régulièrement des "cafés mortels", des rendez-vous pendant lesquels des spécialistes comme des psychologues du deuil livreront leur expertise.

La coopérative rejoindra également ses grandes soeurs, réunies au sein d'une fédération. Elles espèrent ensemble faire pression auprès du gouvernement pour que la loi évolue et permette d'autres rites funéraires. "Par exemple, alors que la crémation est choisie dans 40% des cas , il serait important de développer les forêts funéraires, où chaque arbre représente un défunt et où les familles peuvent venir se recueillir. Il y en a, en France, mais pas dans le Nord!". La fédération s'intéresse aussi à des procédés plus novateurs, comme l'humusation, testée en Belgique. La dépouille du défunt est déposée directement à la surface de la terre, enveloppée d’un simple linceul biodégradable, puis recouverte d’un mélange de paille, de feuilles mortes et copeaux de bois. En une année, le corps du disparu est censé se transformer en terreau.