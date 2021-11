Une copie de la Joconde venue du Gers et vendue aux enchères chez Christie's ce mardi

Ce mardi, la société Christie's vend aux enchères une copie de La Joconde. Un tableau venu du château de l'Isle de Noé dans le Gers.

"Des copies de La Joconde, il y en a des très laides. Celle-ci est réussie"

Cette copie de Mona Lisa a été découverte à Nancy dans une propriété en 1845 ou 1846 par le comte William de Noé qui la ramènera dans le château familial gersois. L'œuvre restera dans la famille jusqu'en 1983 avant d'être achetée par un collectionneur. C'est la première fois que cette copie sera proposée lors d'une vente publique. "Des copies de la Joconde, ça a toujours été un peu l'exercice obligé. Fin 18e, il va y avoir la création du Museum. Cela veut dire que toutes les collections royales vont être présentées au public. La fonction du Museum c'était aussi que les artistes s'installent devant le tableau et peignent l'original. Pour tous les artistes, c'était un exercice obligatoire. Notre tableau est à rapprocher de tout cela. Il est assez réussi. Elle est très présente, assez fine. Les carnations sont belles, la chevelure également. On va bien sûr parler du sourire qui fascine tout le monde. Elle a ce qu'on demande parce que des copies de Joconde il y en a aussi des très laides ! Et on en voit beaucoup des très laides. Elles ne sont pas toutes réussies comme celle-ci. Là, on a bien l'idée du paysage, c'est un tableau qui donne ce qu'on attend de ce modèle-là", explique Pierre Etienne directeur international du département des tableaux anciens chez Christie's.

Estimée entre 60.000 et 100.000 euros

Ce tableau est estimé entre 60.000 et 100.000 euros mais pourrait partir pour beaucoup plus cher. En juin dernier, "La Joconde Hekking" estimée à 200.000 euros était finalement partie pour 2,9 millions d'euros. Impossible de savoir si celle-ci venue du Gers aura du succès. Réponse ce mardi chez Christie's.