Une côte-d'orienne sur le tour de France avec sa cryomobile

Une côte-d'orienne sur le Tour de France ! Sophie Blandin et sa cabine de cryothérapie a été invitée par l'équipe Groupama-FDJ, pour proposer des soins aux coureurs. C'est une première pour la quetignoise.

La Mobile by Socryo, la cabine de cryothérapie de la quetignoise Sophie Blandin, sur le Tour de France 2020 auprès de l'équipe Groupama-FDJ

C'est une technologie très en vogue en ce moment chez les sportifs, la cryothérapie. C'est le traitement par le froid pour améluiorer la récupartion après un effort intense. Et c'est grâce à cette technique et à son matériel itinérant que la côte-d'ôrienne Sophie Blandin a rejoint le Tour de France. La quetignoise, créatrice de la société spécialisée, Mobile by Socryo a été invitée sur la Grande boucle pour suivre l'équipe Groupama-FDJ du franc-comtois Thibaut Pinot.

Une première pour la cote-d'orienne

La quetignoise travaille déjà avec de nombreux sportifs en Côte-d'Or, avec les cyclistes du SCO Dijon, l'équipe de Hockey sur glace ou encore les athlètes du DUC ou de l'ASPTT mais c'est une première sur le tour de France, pour cette passionnée de sports. "Les deux premiers jours , je faisais waouh sans arrêt". Impressionnée par la logistique mais aussi le professionnalisme des coureurs et leur humilité, elle est à leurs côtés pour les moments de récupération grâce à sa remorque de 13 m2. C'est à l’intérieur que les cyclistes viennent faire leurs séances, "ils viennent s'installer dans un tube, en position debout. Ce tube est réfrigéré entre 0 et -180° avec des durées allant de trente secondes secondes à trois minutes."

Des mesures sanitaires très strictes

Ce sont les médecins de l'équipe Groupama-FDJ qui lui donne chaque jour la liste des cyclistes qui viennent la voir pour ces séances. Des coureurs qu'elle ne croise pas, toutes les instructions sont données pour éviter les contacts. Et les mesures sanitaires ont été renforcées avec la crise de la Covid-19. "La cabine est nettoyée après chaque passage, je porte e masque en permanence, sans oublier le lavage de mains très régulier."

Une activité à ne pas mettre entre toutes les mains

Mais attention la cryothérapie fait aussi l'objet de critiques, ou en tout cas de réserves. Des études de l'INSERM indiquent que les bienfaits scientifiques ne sont pas prouvés. Pour Sophie Blandin, "des recherches sur les effets de la cryothérapie ou pas, sont actuellement menées et c'est important." Ces recherches sont menées par Romain Bouzigon, Docteur en Sciences des Sports à l'université de Besançon, à l'origine d'un diplôme universitaire sur ce sujet. La côte-d'orienne, rappelle que pour suivre une séance, il est nécessaire de s'être assuré auprès de son médecin, qu'il n'y a pas de contre-indication. Une séance facturée vingt euros chez elle.

En attendant, la côte-d'orienne profite à fond de son expérience sur la Grande boucle, et l'assure déjà,si on lui propose de revenir l'an prochain, elle signe de suite !

