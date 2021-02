Une coupe à 1 euro pour les étudiants boursiers au salon Chris'Coiffure à Valenciennes

Margot étudiante en licence de maths est en train de se faire couper les pointes, ça faisait 3 ans que la boursière n'était pas entrée dans un salon de coiffure, "ça coûte quand même assez cher" regrette la jeune femme.

A côté, Ornella a pris rdv dès qu'elle a entendu parler de l'offre, pour l'étudiante en gestion, c'est aussi un luxe d'aller se faire couper les cheveux, surtout en ce moment, "c'est la galère" explique t'elle.

Les 2 étudiantes n'ont toujours pas repris leurs cours en présentiel à l'université, du coup cette sortie pendant laquelle elles se font chouchouter est une vraie bulle d'oxygène

Ne plus être dans sa chambre, sur l'ordinateur, ça fait du bien ! (...) et prendre soin de soi aussi car à la maison je reste en pyjama et forcément on se laisse aller, Margot