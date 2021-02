Une coupe à 5 euros pour les étudiants dans un salon de coiffure de Caen

C'est en voyant une initiative similaire à Valenciennes (Nord) que l'équipe du salon de coiffure Kokliko a eu l'idée de proposer aux étudiants caennais une coupe de cheveux pour la modique somme de 5 euros. Un coup de pouce solidaire, en pleine crise sanitaire liée au coronavirus, qui a été couronné de succès. L'établissement, situé en centre-ville de Caen, n'a pas désempli ce mardi 16 février 2021. "Très rapidement les rendez-vous ont été pris d'assaut, se remémore la gérante Aurélie Hélaine. Avec les réseaux sociaux, l'information s'est vite partagée."

70 coupes de cheveux à 5 euros

"J'ai vu sur Facebook qu'il faisait une journée pour les étudiants avec une coupe à 5 euros, raconte Lisa qui a quitté pour une heure sa chambre d'étudiante et son ordinateur. J'ai pas trop les moyens alors j'en ai profité. Et puis avec le couvre-feu, on ne sort pas trop. Là c'était l'occasion de sortir, de se faire chouchouter. C'est important de voir que les étudiants sont soutenus."

Une journée spéciale pour les étudiants avec une coupe à 5 euros © Radio France - Jean-Baptiste Marie

Toutes les employées du salon de coiffure se sont mobilisées. Les plannings ont été modifiées pour que l'ensemble de l'équipe participe. "On est huit coiffeuses dont une apprentie, plus une personne à l'accueil" détaille Aurélie Hélaine. "Chez Kokliko on adore ça... donner, prendre soins des gens" sourit Emilie, l'employée qui avait repéré l'initiative ailleurs en France.

Sur le modèle du café suspendu

Ainsi, soixante-dix rendez-vous avaient été pris ce mardi. Et cela a forcément un coût pour la société, pas aidée, elle-aussi, par le contexte sanitaire et le couvre-feu qui impose la fermeture du salon à 17h30. "C'est une charge pour l'entreprise mais cela fait partie de nos valeurs, explique fièrement la gérante. Certaines clientes se sont aussi proposées d’offrir les coupes aux étudiants. Un peu comme pour les cafés suspendus. D'autres habituées étaient fières de nous dire que, quand elle viennent toute l'année, et bien leur argent sert aussi à financer ce genre d'opération." L'équipe de Kokliko n'exclut pas de reconduire l'opération et peut-être que certains confrères s'en inspireront.