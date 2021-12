À Sardent, un couple de Creusois fête ses 70 ans de mariage

Marcel et Carmela Cottaz se sont rencontrés en mars 1951 et ils ne se sont jamais quittés. Ce mercredi, ils fêtent leurs 70 ans de mariage à Sardent. Ensemble, ils ont eu 6 enfants, 12 petits-enfants et 16 arrière-petits-enfants !