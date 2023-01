Une coupure d'électricité est prévue dans certains quartiers de Nuits-Saint-Georges le matin du 13 janvier

Il n'y aura plus d'électricité toute la matinée dans certains quartiers de la communes. (Illustration)

Il n'y aura plus d'électricité à certains endroits de Nuits-Saint-Georges le vendredi 13 janvier 2022. Une coupure annoncée par Enedis entre 7h30 et 13h00 ce jour-là. Les agents doivent éteindre le courant pour faire des travaux de maintenance sur les lignes.

Quatre zones concernées

Toute la commune ne sera, en revanche, pas touchée. Les quartiers et zones concernées sont : la RD 116 et le Pré Saint-Denis, la route de Boncourt, la gare de péage de Nuits-Saint-Georges et la rue Corvée Mère-Grand.

Enedis conseille aux clients de suivre l'avancée de ces travaux directement sur leur site internet ou sur l'application mobile de l'entreprise. Si les travaux se font plus vite que prévu, l'électricité pourrait être rétablie avant 13 heures.