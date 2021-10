Une course à pied réunit valides et handicapés ce dimanche sur la Corniche à Marseille

À Marseille le bord de mer entre le Pharo et Borély, le long de la Corniche sera piéton ce dimanche matin pour la 37e édition de la course Algernon. 6.000 participants venus de tout le pays pour cette compétition unique en France où valides, handicapés et personnes âgées courent ensemble.