Une course d'autostop dans La Hague pour redonner l'envie de faire du stop

C'est une course insolite qui a eu lieu dans La Hague, ce samedi 24 septembre : le Challenge Pouce, une course d'autostop à laquelle 19 binômes ont participé. Un jeu qui permet également de faire connaître le réseau Autostop lancé en mai 2022.

Il n'y a jamais eu autant de pouces levés en même temps dans La Hague. Sur le bord des routes, 19 binômes participent au Challenge Pouce, une course d'autostop organisée ce samedi 24 septembre par l'association Pop Hague. Le but du jeu : rallier un maximum de points sur la carte en stop. Mais c'est aussi l'occasion de promouvoir le réseau Autostop lancé en mai dernier par la mairie et Cap Cotentin.

Une course de stop façon Pékin Express

Patrice est un habitué du stop. "J'habite Omonville-la-Rogue et j'en fais régulièrement pour aller à Beaumont ou à Gréville. De temps en temps, pour aller travailler." Participer à cette course est donc une évidence. Comme les autres participants, il a sa feuille de route, à poinçonner aux arrêts indiqués sur la carte, et tout le kit nécessaire au stop : une ardoise pour noter la destination et un sac qui signale qu'il fait partie du réseau Autostop. "Ça rassure les conducteurs."

Pour la course, 30 arrêts autostop de La Hague ont été sélectionnés, mais le réseau en compte 52 en tout, depuis mai 2022. © Radio France - Chloé Martin

Pouce en l'air, le voilà donc au bord de la route. Coup de chance, il tombe sur Karine, qui va vers Saint-Germain-des-Vaux. "Je prends rarement des autostoppeurs, parce que je n'ai pas toujours confiance, ce n'est pas toujours rassurant." L'occasion pour Patrice de lui parler du réseau Autostop. "Le fait de voir mon sac autostop, ça veut dire que je suis inscrit et ça vous rassure, et si vous vous inscrivez, vous aurez un autocollant à mettre sur votre voiture pour rassurer les autostoppeurs."

La course de stop emmène les binômes sur les routes de La Hague, où un réseau d'arrêts d'autostop a été déployé depuis mai. © Radio France - Chloé Martin

France Bleu Cotentin a relevé le défi et a participé à la course avec Patrice. Copier

Un réseau encadré pour rassurer autostoppeurs et conducteurs

Un système qui fonctionne sur la confiance, imaginé par Jeanne Loir. "Je faisais régulièrement du stop et je me suis dit que ce serait bien d'organiser ça à plus grande échelle." Avec la mairie de La Hague et Cap Cotentin, elle a donc lancé ce projet de réseau. "On s'inscrit gratuitement en mairie, on montre sa carte d'identité et son permis de conduire pour les conducteurs, et on reçoit un kit pour que chacun puisse se reconnaître. Ça permet de rassurer. On se dit qu'on ne monte pas dans la voiture d'un parfait inconnu, la mairie le connaît."

Jeanne Loir a eu l'idée de ce réseau d'autostop dans La Hague. Copier

Dans La Hague, 52 panneaux comme celui-ci indiquent un arrêt autostop. © Radio France - Chloé Martin

Le réseau n'en est encore qu'à ses débuts. 52 arrêts d'autostop, matérialisés par des panneaux, ont été installés dans toute La Hague en mai dernier. "Les premiers retours sont très positifs", se réjouit Marie Lapprend, adjointe au développement durable à la mairie de La Hague. "C'est une bonne idée pour compléter le réseau de bus déjà en place et limiter l'autosolisme, et donc les émissions de gaz à effet de serre." Si cette expérimentation est concluante, le dispositif pourrait être étendu à toute l'Agglomération du Cotentin.