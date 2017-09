Une course de 344 km entre Limousin et Occitanie en faveur des orphelins sapeurs-pompiers

L'opération a été baptisée "Des jambes pour du cœur". Quatorze pompiers professionnels et volontaires du centre de secours de Limoges s'élancent ce jeudi matin à 8h00, pour trois jours de course jusqu’à Millau dans l'Aveyron. Le but ? récolter un maximum de dons pour les orphelins sapeurs-pompiers.

Ils vont courir afin de récolter des fonds pour les 1 309 orphelins des Sapeurs-pompiers de France. Quatorze pompiers professionnels et bénévoles du centre de secours de la Mauvendière à Limoges s'élancent ce jeudi matin à 8h00, pour trois jours de course jusqu’au centre de secours de Millau. Avant d'arriver dans l'Aveyron, ils vont passer par la Corrèze et le Cantal, et solliciteront, tout au long du parcours, votre générosité. Ils ont beau être sportifs, ils vont quand même se relayer tous les 10 km de 08h à 20h pour tenir les 344 km du parcours (cf carte ci-dessous).

D'ailleurs, ce projet est autant une démarche de solidarité, que de cohésion pour le centre de secours dirigé par l'un des coureurs, le capitaine Martial Molinier.

Avant même ces trois jours de course, les pompiers du centre de secours de Limoges ont déjà récolté 4 mille euros. Une cagnotte qu'ils espèrent voir grandir dans les jours à venir, sur les routes du Limousin, de l'Auvergne et de l'Occitanie. Et pour les aider, ils invitent leurs homologues sapeurs-pompiers des départements traversés à les rejoindre sur le trajet.