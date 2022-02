Une course de caisses à savon organisée à Subligny dans le Cher

Une course de caisses à savon pour la Pentecôte. L'association La Berouette en organise une à Subligny, près de Sancerre dans le Cher, le dimanche 5 juin. Les caisses à savon sont des petites voiture sans moteur qui se déplacent par la seule force de la pesanteur. La course organisée dans le village s'appelle La Descente de Pente-Côte. Elle est ouverte à tous, aux familles comme aux entreprises.

Tarifs et équipages

Les équipages seront composés de quatre personnes maximum, deux pilotes, un pilote et un copilote, et deux pousseurs. "Comme les caisses ne sont pas motorisées, on a le droit d'avoir des pousseurs au départ pour prendre un petit peu de vitesse", explique Julie Schwob, l'une des organisatrices de l'évènement.

Une course sera organisée pour les plus de 14 ans et une autre course pour les enfants de 7 à 13 ans. Le tarif d'inscription pour les équipages de particuliers sera de 20 euros pour les adultes et de 10 euros pour les enfants. Le tarif pour les équipages de professionnels sera de 100 euros. "Les professionnels, ça peut être les entreprises du coin par exemple", précise Julie Schwob.

Pour participer à la course, il faut ramener sa propre caisse à savon. Des tutoriels pour en fabriquer une et les règles de la course sont à retrouver sur la page Facebook de La descente de Pente-Côte : lien ici.

Buvette et animations

La descente va traverser Subligny, elle partira de l'entrée nord du village, passera devant la mairie et l'école pour arriver en bas d'une pente. La course fera 450 mètres de long. Les routes seront également fermées pour assurer la sécurité des participants. "Ca permettra aussi d'être à pied et de profiter de la manifestation", ajoute la coordinatrice du projet.

Une buvette sera installée pour l'occasion. "On pense faire un marché des artisans locaux et il y aura aussi des animations", poursuit-elle. Les organisateurs recherchent d'ailleurs des bénévoles pour préparer l'évènement et animer le jour J.

Apporter de la joie dans le village

Dans contexte sanitaire morose, les organisateurs de la course voulait apporter un peu de joie de vivre dans leur village. "On s'est dit que ce serait sympa de créer un projet pour le village pour recréer du lien entre les gens, explique Julie Schwob. Avec la crise sanitaire, les deux années passées ont été difficiles, on ne voyait plus grand monde et les liens se sont distendus dans le village".

Les organisateurs ont eu l'idée de la course en regardant des émissions à la télévision. "En voyant des retransmissions de courses de caisses à savon à la télé et en voyant que tout le monde rigolait, on s'est dit, c'est ça qu'il faut qu'on fasse dans notre village", s'enthousiasme-t-elle. Les organisateurs espèrent créer un moment convivial pour les habitants du village.