Une course pour ramasser les déchets à Mont-de-Marsan dans les Landes

Mont-de-Marsan, Landes, France

C'était une première dans les Landes. Une course dans les rues du centre-ville de Mont-de-Marsan pour ramasser les déchets. Les participants, baskets aux pieds et sac poubelle en main, ont couru 7 km tout en ramassant mégots et autres papiers.

Le butin à l'issue de la course. © Radio France - Stéphanie Hildenbrandt

Pour cette première édition Run Eco Team dans les Landes, une vingtaine de personnes a répondu présente . A l'arrivée, place Saint-Roch à Mont-de-Marsan, une vingtaines de sacs poubelles a été remplie. "On estime entre 50 et 70 kg de déchets ramassés" calcule Thierry, un des participants. Hortense dresse une liste à la Prévert. "Nous avons ramassé beaucoup de plastique, des bouteilles en plastique et en verre, des emballages, des papiers, un pneu de vélo et une chaussure."

Tous ces mégots, c'est une catastrophe! Thierry, participant

Parmi les déchets collectés, il y avait beaucoup de mégots. "C'était impressionnant. On n'a pas pu tout ramasser" regrette Hortense. C'est une catastrophe pour Thierry. "La nature met énormément de temps à éliminer les mégots. Entre 2 et 5 ans. Il faudrait une discipline au niveau des fumeurs".

Un pneu, une chaussure, des papiers, des bouteilles.... © Radio France - Stéphanie Hildenbrandt