Une couturière ardéchoise fabrique des poches en tissu pour les kangourous et koalas victimes des incendies

La couturière Mercedes Taravillo a convié une dizaine d'amis ce week-end dans son atelier d'Annonay pour confectionner des poches pour les koalas, kangourous et autres marsupiaux orphelins à cause des incendies en Australie.

Annonay, France

Les koalas et les kangourous orphelins à cause des incendies en Australie pourront bientôt être recueillis dans des poches en tissus made in Ardèche ! Une couturière d'Annonay vient de passer le week-end à fabriquer des petites poches en tissus avec une dizaine d'amies. Mercedes Taravillo a répondu à l'appel sur Facebook du Parc australien de Carcassonne, qui appelait à fabriquer des poches pour kangourous, koalas ou autres petits marsupiaux.

"Quand on a su tout ce qu'il se passait en Australie, tous ces animaux qui périssaient dans les flammes, c'était horrible. Et on a vu une annonce disant qu'on pouvait fabriquer des poches pour les kangourous alors on est partis à faire de la collecte de vieilles serviettes éponges, de vieux draps, de tout ce qui était en coton principalement parce qu'il ne faut pas de synthétique. Puis on s'est donné rendez-vous dans mon atelier, puis on est partis à couper, à coudre et à faire un maximum de pochettes. On en a fait en tout 262 !", raconte Mercedes Taravillo.

Les 262 pochettes fabriquées à Annonay. - © Mercedes Taravillo

La couturière et ses amies ont réalisé trois tailles de poches, en suivant les patrons proposés avec l'annonce sur Facebook. Et elles ont cousu un petit drapeau français, "comme ça les kangourous sauront que ce sont des étiquettes made in France" !

Mercedes Taravillo et ses amies tenaient à faire un geste plus personnel que d'envoyer de l'argent pour aider les Australiens. "C'est vrai qu'il y avait aussi un lien pour faire des dons, mais on avait vraiment envie de donner quelque chose qui sorte de nos mains. C'était beaucoup plus important pour nous de faire des pochettes."

Leurs réalisations ont été envoyées ce lundi au parc australien de Carcassonne qui va s'occuper de les expédier vers Australie.