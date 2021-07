Une créatrice de bijoux lauréate de l'opération "Ma boutique à l'essai" à Nîmes

Coïncidence, c'est le jour où les Jeudis de Nîmes redémarrent que Frédérique Albrecht reçoit les clés du local qu'elle va désormais occuper au 11, rue du Chapitre. Cela fait trois ans en effet que cette créatrice dont l'atelier est situé à Saint-Gervasy vend ses bijoux en pierres semi-précieuses aux Jeudis de Nîmes sous le nom de Terradélie. "Je travaillais avec les commerçants de tout le Sud de la France mais c'est très compliqué. En fait, je cherchais un magasin éphémère depuis trois ans. Je cherchais, je n'ai pas trouvé. Et la prise de risque me faisait un petit peu peur. J'ai fait mon dossier dans le cadre de l'opération "Ma boutique à l'essai" et je suis là. " Frédérique Albrecht a donc quelques semaines pour aménager son local avant une ouverture prévue fin juillet-début août. Elle bénéficiera pendant 6 mois, renouvelables une fois, d'un loyer minoré de 20%. "Il faut que ça soit viable. On fera tout pour."

"Un magasin qui reste fermé plusieurs années, ce n'est pas normal"

Patrick Roux est le propriétaire du local. Il confie avoir vécu 40 ans dans cette rue du Chapitre. "Mon père travaillait dans cette boutique." Il n'a pas hésité à la louer. "On sort d'une longue période où les commerces ne marchaient pas. En tant que bailleur, je préfère louer moins cher et de louer plutôt que d'avoir un local vide. Un magasin qui reste fermé plusieurs années, ce n'est pas normal. Les petits bailleurs ont intérêt de s'adapter au marché. Ca permet aussi d'avoir une dynamique dans le centre-ville. Il faut faire le maximum pour créer cette animation."

D'autres boutiques à l'essai dans d'autres quartiers

Pour Valentine Wolber, l'adjointe déléguée aux commerces et à la redynamisation du centre-ville, cette opération est amenée à se reproduire dans d'autres quartiers de la ville. "On va attendre de voir comment ça prend, comment ça se déroule sur les six premiers mois. L'idée, c'est de pouvoir renouveler l'opération dans d'autres locaux vacants parce qu'on en a malheureusement encore. Ca permet de redynamiser aussi certaines rues. On pense notamment au quartier de la Placette. On veut redynamiser des coins qui sont aujourd'hui désertés par le commerce."