Une crèche de Forbach fermée à cause de cafards

Forbach, France

A l'heure du débat national sur l'immigration, voilà une situation qui fait du bruit à Forbach. La crèche "l'Ilot Tresors" est à nouveau fermée, comme il y a six mois, à cause de cafards et de blattes dans cet espace multi-accueil qui reçoit chaque jour 38 enfants de moins de 3 ans. Les salariés ont fait valoir leur droit de retrait vendredi et la structure est fermée jusqu'à vendredi prochain pour être désinfectée.

La crèche est fermée jusqu'à vendredi © Radio France - Cécile Soulé

Financée par la mairie de Forbach et gérée par la Croix Rouge, la structure impute ses problèmes d'insalubrité à l'hôtel voisin, où sont hébergés par l'Etat dans des conditions précaires entre 230 et 250 migrants, demandeurs d'asile ou déboutés du droit d'asile. Les 78 petites chambres de l'ancien hôtel Ibis ne disposent ni de frigo ni de cuisine. Il y en a au rez-de-chaussée mais certaines familles stockent de la nourriture sur leur fenêtre et "il y a des problèmes d'hygiène" témoigne ce Forbachois rencontré dans le quartier, même s'il veut pas stigmatiser ces familles "qui vivent dans la précarité".

Le reportage à Forbach de Cécile Soulé Copier

La mairie a pourtant proposé à l'Etat de déménager les migrants dans un bâtiment municipal plus adapté, dans le quartier du Wiesberg, avec studios et F2, dans le quartier du Wiesberg. Sans réponse depuis 2 ans. L'adjoint au maire de Forbach en charge de la cohésion sociale Guy Kuhnen est en colère : "Il y a là-bas des logements tout équipés avec kitchnettes qui auraient permis d'accueillir ces personnes plus dignement!".

A 5 mois des prochaines élections, tout cela alimente le rejet des migrants déplore Guy Kuhnen alors que le FN est arrivé en tête à Forbach au 1er tour des dernières municipales. Face aux problèmes récurrents de salubrité de sa crèche, la mairie de Forbach se retrouve obligée de l'implanter ailleurs. Le projet est en cours mais n'aboutira pas avant un an. En attendant, le maire a écrit à la ministre en charge de la cohésion des territoires. La préfecture de la Moselle n'a pas répondu pour le moment à nos questions.