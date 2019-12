PHOTOS - Une crèche écolo à Beaumes-de-Venise en Vaucluse

Beaumes-de-Venise, France

Dans la crèche parentale située à Beaumes-de-Venise en Vaucluse, les 25 petits bouts, âgés de 2 mois à 3 ans, s'essuient les mains avec du papier recyclé, font attention à leur consommation en eau et sont sensibilisés au tri des déchets. L'alimentation est adaptée, de même concernant les produits d'entretien, principalement "à base de vinaigre blanc et de bicarbonate de soude", détaille la directrice, Sophie Dumont. Grâce à toutes ces mesures prises depuis deux ans et demi, l'établissement a décroché le label Ecolo crèche. C'est le premier à l'avoir obtenu dans le département.

Stéphanie, cuisinière à la crèche Les P'tits Loups, cuisine des légumes bio issus de l'agriculture locale. © Radio France - Elsa Vande Wiele

La crèche parentale cultive un petit potager dans la cour. Dans ce jardin se trouve aussi un bac à compost. © Radio France - Elsa Vande Wiele

Des ateliers peinture à base de végétaux sont animés à la crèche. © Radio France - Elsa Vande Wiele

Sophie Dumont, éducatrice de jeunes enfants et directrice de l'établissement et Elise Blanchet, infirmière et puéricultrice. © Radio France - Elsa Vande Wiele