Une crèche ferme à Chambéry à cause de plusieurs cas de coronavirus

La crèche multi-accueil "l’Ile aux trésors" ferme temporairement à Chambéry, à cause de la découverte de plusieurs cas positifs à la Covid-19 parmi le personnel d'accueil.

La fermeture exceptionnelle de l’établissement situé 195 rue du Grand Champ est annoncée pour les vendredi 16 et lundi 19 octobre 2020. "Les professionnelles portent des masques chirurgicaux en permanence et respectent des consignes strictes", selon un communiqué de la mairie de Chambéry. Malgré toutes les précautions qui ont été prises et conformément aux consignes de l’Agence régionale de santé, la situation impose cette fermeture ponctuelle afin de procéder à la désinfection des lieux et la mise en septaine des agents concernés.

Les familles sont invitées à garder leurs enfants et à ne consulter un médecin traitant qu’en cas de signes de gravité.

Les familles seront contactées lundi 19 octobre pour être informées de l’évolution de la situation et la date de réouverture de la crèche. Celle-ci dépendra des résultats des tests effectués sur l’ensemble des professionnels et des consignes données par l’Agence Régionale de Santé.