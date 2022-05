Une crèche fermée après des tirs de kalachnikov dans les quartiers nord de Marseille

La scène se passe mercredi 18 mai à la Solidarité. Des coups de feu sont tirés en l'air, devant une crèche associative qui accueille une soixantaine d'enfants et une quinzaine de personnels. Il n'y a pas de blessé mais la structure est depuis fermée. Son avenir incertain laisse les parents démunis.

Une crèche fermée après des coups de feu tirés en l'air en pleine journée. La scène d'une rare violence, se passe mercredi 18 mai à la Solidarité, dans le 15e arrondissement de Marseille. Les parents appelés en urgence, ont dû récupérer leurs enfants apeurés. "Elle a eu très, très peur, raconte sur France Bleu Provence, Sabrina, maman d'une petite Mila âgée de deux ans. Elle m'a dit "boum, boum" (sic). Malheureusement ce n'est pas la première fois qu'elle entend ça mais cette fois-ci elle était terrorisée la petite".

"C'est quoi ce "boum" ? - un enfant à une tata.

Ce jour-là, ils étaient une soixantaine d'enfants présents dans la crèche gardés par une quinzaine de personnels. "On devait rassurer les enfants, explique sur France Bleu Provence Médina, l'une des tatas. Ils ne comprenaient pas : c'est quoi ce "boum", tata ? C'est quoi ce "boum" ? Il y a des enfants qui se sont enfermés dans les toilettes en me disant : tata, je ne veux pas sortir, j'ai peur. D'autres dormaient et se sont réveillés en sursaut ! Pour les rassurer, je leur ai dit que c'était des feux d'artifice".

Médina raconte aussi la rencontre d'une de ses collègues, tombée "nez à nez avec l'un des tireurs. Une balle perdue ça va vite". La police est intervenue pour sécuriser la sortie des enfants à l'arrivée des parents. Depuis la crèche gérée par l'association "Ti Frioul" est fermée laissant enfants, parents et personnels, sans information et sans solution. Sabrina, maman de Mila, doit s'organiser pour garder sa fille.

"On est abandonné" - Sabrina, maman de Mila

Une réunion en préfecture pour sécuriser la crèche

Selon nos informations, une réunion est organisée ce lundi à 19 heures en préfecture en présence du préfet Carrier, chargé de déployer le plan "Marseille en grand", avec des élus marseillais, des représentants de la crèche et des parents.