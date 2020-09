Une crèche gratuite ouvre dans la Vienne pour les familles monoparentales

C'est une première en Nouvelle-Aquitaine, et peut-être même en France, selon l'UDAF. Présentée comme "un concept unique et novateur", une crèche gratuite pour les familles monoparentales ouvre officiellement dans la Vienne. Cette garderie solidaire intitulée "Gard'&Nous" est accessible aux enfants de moins de 12 ans en alternance un samedi après-midi par mois à Poitiers ainsi qu'à Châtellerault, où l'inauguration a lieu ce samedi 19 septembre.

"Quand j'ai appris la nouvelle, je me suis dit - c'est génial, c'est exactement ce qu'il me faut" (Maïwenn, mère célibataire de deux enfants)

A Poitiers, les enfants seront accueillis dans les locaux de la Maison de quartier SEVE (Saint-Eloi Vivre Ensemble) les samedi 3 octobre, 14 novembre et 19 décembre de 14 heures à 19 heures. Et à Châtellerault, la crèche est ouverte dans la MJC Les Renardières, près du Lac, les samedi 19 septembre, 24 octobre, 21 novembre et 12 décembre.

"Les familles monoparentales sont souvent isolées, fatiguées, débordées"

"L'idée est d'offrir un temps de répit aux familles monoparentales", explique Camille Munier, chargée du projet de crèche solidaire au sein de l'UDAF de la Vienne. "Ces parents n'ont souvent pas une minute pour eux, de par leur travail, et les soins aux enfants, c'est lourd et compliqué d'avoir tout à gérer pour une seule personne. Et bien souvent il n'y a qu'un seul salaire et forcément les loisirs et le babysitting ne font pas toujours partie du budget."

"Quand on a une petite, on ne sort pas le soir et on ne rencontre personne" (Cédric, père de famille)

"C'est un plus que ce soit gratuit, c'est un budget en moins, s'enthousiame Maïwenn. Cette crèche va me permettre de passer des moments privilégiés avec l'un ou l'autre de mes enfants en sachant que le deuxième est dans un environnement sécurisé".

"Ça va aussi nous permettre de rencontrer des parents qui sont dans la même situation", affirme Cédric, père d'une fillette de 6 ans dont il a la garde exclusive.

Pour s'inscrire à cette crèche solidaire, il suffit d'écrire à institution@udaf86.asso.fr ; ou à parentsolos86@gmail.com ; ou en appelant le 07.60.94.02.91