Une crèche inter-entreprises en construction à Bressuire

La pose des murs en ossature bois sera terminée en fin de semaine. Le chantier de la crèche inter-entreprises "Les P'tits Chênes", démarré en juillet, se poursuit zone Alphaparc à Bressuire. Un projet inédit en Deux-Sèvres, porté par les patrons de quatre sociétés du bocage : les meubles Celio, le laboratoire Science et nature, Wesco et le groupe Millet. Ensemble, ils ont créé une association.

Une crèche de 35 places

L'ouverture de la crèche est prévu le 1er avril 2023. 35 places seront mises à disposition des entreprises, collectivités ou tout autre organisme qui adhèrent à l'association. "C'est une association à but non lucratif donc nous n'avons rien à gagner là-dessus. L'idée c'est de mettre 35 berceaux de plus au service du territoire", insiste Alain Liault, président des Meubles Celio, à La Chapelle-Saint-Laurent.

Car il y n'y a pas assez de places sur le territoire. "Il manque 40 à 45 places non satisfaites sur le Bressuirais", précise le chef d'entreprise. Le coût pour les familles sera le même que pour toute autre crèche municipale.

Un équipement qui se veut aussi exemplaire. "On a une ossature bois, une toiture végétalisée, des produits qui seront labellisés. Une ouverture sur la nature avec le principe de l'école du dehors qui est prévu, le bilinguisme, la cantine sur place en favorisant l'agriculture bio", liste Olivier Guilbault, à la tête du laboratoire Science et nature à Nueil-les-Aubiers.

Ça fait partie de ces facteurs qu'il faut inventer pour dire aux salariés "venez travailler chez nous !"

Le budget de ce projet est de deux millions d'euros. La CAF des Deux-Sèvres apporte une subvention de plus de 700.000 euros. Le directeur général de la caisse nationale des allocations familiales Nicolas Grivel est venu sur le chantier ce mercredi 14 septembre, mettant en avant "l'intérêt collectif du projet qui est là pour aider les employeurs au niveau local, mais avant tout leurs salariés. Et être attractif aussi sur un bassin d'emploi qui est presque au plein emploi. Donc ça fait partie de ces facteurs qu'il faut inventer pour dire aux salariés 'venez travailler chez nous !'".