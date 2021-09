Une Creusoise de 57 ans décroche le bronze aux championnats du monde de tennis par équipe

Quand elle était petite, Françoise Rouby voulait absolument jouer au foot. Sauf qu'à l'époque, ce n'était pas beaucoup ouvert aux filles. Sa grande sœur faisait du tennis. C'est pour ça que Françoise s'est inscrite au club d'Aubusson à 9 ans. Quarante-huit ans plus tard, à 57 ans, elle vient de remporter la médaille de bronze aux championnats du monde par équipes en catégorie vétéran.

La compétition se déroulait en Croatie. Vendredi 3 septembre, la France monte sur la troisième marche du podium en battant les Etats-Unis. Pour Françoise Rouby, c'est déjà la cinquième médaille aux championnats du monde par équipes. La première, en or, était en 2007. Elle décroche ensuite deux médailles d'argent (2009 et 2010) et deux de bronze (2012 et 2021).

"Quand on est en équipe de France, l'objectif, ce n'est pas de participer", sourit-elle. Le tennis est pour elle autant une passion qu'une hygiène de vie. Quand elle dit qu'elle vient de Creuse, aucune moquerie, au contraire, du respect : "Mes coéquipiers sont un peu admiratifs. Comme en Creuse il y a très peu de compétition, ils me disent bravo de maintenir mon niveau de jeu sans avoir un tissu tennistique important."

Françoise Rouby a participé aux championnats du monde de tennis par équipes en Croatie, dans la catégorie vétéran. © Radio France - Françoise Rouby

Deux passions : gagner et transmettre

Enfant et adolescente, elle s'entraîne à Aubusson, où elle est née, avant de partir à 17 ans pour Clermont-Ferrand puis au Red Star à Limoges. C'est ensuite à Felletin qu'elle pose ses valises... et sa sacoche de prof de tennis. A 19 ans, elle devient la première diplômée d'Etat en Creuse.

On se sent champion du monde quand on joue avec elle

Françoise aime gagner. Elle ne compte même plus le nombre de fois qu'elle a été championne du Limousin. Elle a été sélectionnée six fois en équipe de France. Ce qui la maintient en forme à 57 ans ? Entrainer les jeunes à Felletin et à Guéret. Parmi ses élèves, il y a les enfants de ceux à qui elle a appris à jouer au tennis en Creuse il y a vingt ou trente ans.

Elle fait la fierté du club des Monts de Guéret, raconte la présidente Corinne Jouhanneau-Boureille : "Françoise a un talent fou et nous ramène des médailles. C'est une passionnée qui mange, dort et vit tennis. Elle adore transmettre ce qu'elle sait, notamment aux plus jeunes. On se sent champion du monde quand on joue avec elle, parce qu'elle nous encourage, nous motive et nous apprend la technique dans la bonne humeur et la convivialité. C'est juste un bonheur !"