"Une crise de l'aide à domicile" : l'AFM Téléthon et l'APF France Handicap saisissent la Défenseure des droits

"Les appels de détresse se démultiplient ces derniers mois et cela s'accélère", alerte ce mardi sur franceinfo la présidente de l’AFM-Téléthon, Laurence Tiennot-Herment. Avec l'APF France handicap, qui représente les personnes en situation de handicap, l'association va saisir la Défenseure des droits ce mercredi pour "mise en danger de la vie d'autrui" et "non-assistance généralisée à personnes en danger", révèle franceinfo ce mardi. Les associations dénoncent le manque de personnel dans le secteur de l'aide aux personnes, qui met en danger de nombreuses familles.

"Des menaces graves pour la sécurité, l’intégrité et la dignité des personnes"

"Depuis l'année dernière, alors que le 6 octobre, on fête toujours la journée des aidants, nous constatons qu'il y a de grosses difficultés pour recruter ces aidants, ces auxiliaires de vie qui vont accompagner les malades et les familles, a confié Laurence Tiennot-Herment, la présidente de l’AFM-Téléthon, sur franceinfo ce mardi. "Depuis l'année dernière, nous n'avons eu de cesse d'alerter les pouvoirs publics en disant que la situation se dégrade, se détériore, que les familles nous interpellent sans cesse. Il y a parfois mise en péril lorsqu'il y a besoin d'auxiliaire de vie, d'aide à domicile 24h/24, parce que la personne est tétraplégique et nous n'avons personne. Il y a une vraie pénurie, une vraie crise de l'aide à domicile', regrette-t-elle.

"Depuis plusieurs semaines, l’AFM-Téléthon et APF France handicap ont connaissance d’un nombre croissant de faits et manquements répétés partout en France", écrivent les deux associations dans un communiqué commun. Selon elles, ces faits constituent "des menaces graves pour la sécurité, l’intégrité et la dignité de personnes en situation de handicap, et pour certaines une mise en danger de leur vie".

"La solidarité familiale ne doit pas se substituer à la solidarité nationale"

Pour la responsable de l'AFP Téléthon, la Défenseure des droits "doit identifier quels sont les acteurs, notamment, publics dont la responsabilité peut être engagée, transmettre, et instruire de son côté parce qu'il y a discrimination par rapport à la personne en situation de handicap", estime-t-elle.

"Au regard de la gravité de la situation et de sa détérioration accélérée, l’AFM-Téléthon et APF France handicap, sont dans l’obligation de lancer une alerte face au péril imminent et à l’atteinte grave à la sécurité, à la dignité et aux atteintes aux droits fondamentaux constatés". Pour Laurence Tiennot-Herment, "la solidarité familiale ne doit pas se substituer à la solidarité nationale. Lorsque la personne est très dépendante, elle a besoin de gestes pour tout", explique-t-elle.

Des personnels pas assez payés, un secteur à réformer

"Il y a des aides à domiciles formées, mais ce métier n'est pas valorisé", rappelle la responsable de l'AFM-Téléthon*. "Entre une aide à domicile qui doit donner à manger et une aide à domicile qui doit pratiquer une aspiration endotrachéale", la différence de rémunération est de 70 centimes",* déplore-t-elle. "Ce sont des métiers pour lesquels il n'y a pas de valorisation financière, pas de formation lorsqu'on doit accompagner quelqu'un qui a vraiment besoin de gestes de soin ou de mise en sécurité. Il n'y a pas la formation adéquate et c'est un problème", regrette-t-elle. Elle réclame une réforme structurelle pour l'aide à domicile.