Une croissance à deux chiffres pour 2017 pour Leblanc Illuminations au Mans

Éric Frély, le directeur commercial de Leblanc Illuminations au Mans nous confirme la bonne santé de l'entreprise à la fois sur le marché français et étranger.

La grande braderie annuelle de l'entreprise se déroule ce vendredi et samedi. À cette occasion, Eric Frély, le directeur commercial dresse le bilan de l'activité pour 2017.

Près de 4.000 personnes pour le déstockage

"En cette fin de saison pour nous, on va mettre beaucoup de grandes décorations pour la vente annuelle" nous dit Eric Frély, le directeur commercial de Leblanc Illuminations, "des décorations de rues que les particuliers peuvent prendre pour décorer chez eux, les toitures des maisons et un peu partout dans le jardin. On retrouvera aussi beaucoup de guirlandes classiques pour les sapins. Il y aura près de 4.000 produits, donc c'est assez énorme, avec des tarifs allant de 1 euros à 600 euros pour les très grosses pièces. On est entre moins 30 et moins 70% par rapport au prix du marché".

Bilan 2017 positif

"La force aussi de Leblanc au Mans, c'est de pouvoir livrer en trois ou quatre jours, même en ce moment, et sur toute la France" poursuit Eric Frély, le directeur commercial de Leblanc Illuminations. "Aujourd'hui, on fournit entre 7.000 et 10.000 collectivités par an et nous sommes leader en France avec une autre entreprise dans le sud de la France. Parallèlement, à l'étranger, les plus gros clients sont les Etats-Unis où l'on est en très très fort progression. On travaille pas mal l'Europe, l'Angleterre, la Belgique, l'Allemagne, et certains pays de l'Est. On a senti une progression sur 2017, avec une hausse de 20 à 25% sur l'entreprise, c'est une belle progression tiré par le marché à l'export. En France, on a aura une petite progression de 10%. Ce n'est pas lié à une augmentation de dépenses des communes mais on a été plus agressif commercialement et on a une réactivité très forte pour livrer nos clients".

Du blanc pour les collectivités et des couleurs pour les particuliers

"Pour les collectivités, on est sur du blanc froid, blanc chaud, avec des produits traditionnels Noël parce que même si on essaye de révolutionner cette période, on revient toujours au traditionnel Père Noël et bonhomme de neige" souligne Eric Frély, le directeur commercial de Leblanc Illuminations. "Après, le marché du particulier est un petit peu différent, les gens recherchent toujours un peu de couleurs; pas forcément dans du multi-couleurs, mais les gens peuvent s'attacher à du blanc bleu, blanc rouge...

Leblanc Illuminations en chiffres au Mans