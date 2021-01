Une cuvée spéciale pour remercier les pompiers et aider les orphelins des soldats du feu disparus

Le goût du vin pour redonner le goût de la vie aux pupilles des sapeurs pompiers décédés en intervention. C'est la belle initiative prise par le Domaine viticole Le Pointu à Courthézon, 27 hectares de vignoble en Châteauneuf-du-Pape, Côtes-du-Rhône et vin de pays. Patrick et Carine Coste ses propriétaires-récoltants ont lancé une cuvée spéciale baptisée "Merci à nos héros sapeurs pompiers" pour les remercier de leur engagement quotidien au service de la population. L'initiative se double d'une action de solidarité puisque 50 centimes d'euro (par bouteille vendue) sont reversés à l'Oeuvre des pupilles orphelins des sapeurs pompiers (ODP.)

Plus de 1360 enfants aidés et accompagnés par l'Oeuvre

L'oeuvre fondée en 1926 -quelques années après la pandémie de grippe espagnole- aide et accompagne aujourd'hui plus de 1360 enfants et 864 familles, durement éprouvées par la perte d'un papa (ou d'une maman) en intervention : aides financière, appui scolaire, prime de vacances, soutien psychologique etc. "Les petites gouttent forment les nuages qui qui font pleuvoir la solidarité sur le tissu associatif des sapeurs pompiers de France" a déclaré le colonel Allione, président de la Fédération Nationale des Sapeurs Pompiers de France et de l'Oeuvre des pupilles lors d'une cérémonie organisée ce week end sur le domaine viticole en présence de Bertrand Gaume préfet de Vaucluse, d'Alex Gadré son directeur de cabinet, du contrôleur général Sammut le directeur des services incendie et secours du département et du lieutenant colonel Chaussinand à l'origine de ce "partenariat citoyen."

A cette occasion, deux chèques ont été remis à l'Oeuvre d'un montant de 725 euros -reversés par le domaine Le Pointu- et de 1200 euros -fruit d'une course à pied organisée par les pompiers entre le Ventoux et Gigondas.- La cuvée "Merci à nos héros sapeurs-pompiers" est en vente auprès du domaine : 04.90.51.03.62

Le colonel Allione président de l'Oeuvre des pupilles : "c'est la solidarité des terroirs qui s'exprime ici"

Patrick Coste du Domaine Le Pointu : "on espère que le projet va se développer dans la France entière"

Le contrôleur-général Sammut : "prendre des risques fait partie de notre métier..."

La remise des chèques à l'Oeuvre des pupilles des sapeurs pompiers © Radio France - Daniel Morin

Lors des prises de parole dans la cave du Domaine Le Pointu © Radio France - Daniel Morin