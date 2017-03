Une cuvée Tom Simpson pour entretenir la stèle sur le Ventoux

50 ans après le décès de Tom Simpson sur le Ventoux pendant le Tour de France 1967, une cuvée Tom And The Peloton sera vendue uniquement en Grande Bretagne pour célébrer le champion britannique et entretenir la stèle sur le Ventoux.

En Grande Bretagne, les amateurs de cyclisme n'ont pas oublié ce funeste 13 juillet 1967 lorsque le champion britannique Tom Simpson s'est effondré dans le pierrier du Ventoux pendant le Tour de France. Tom Simpson a succombé à l’hôpital Sainte Marthe d'Avignon à 17 heures 40 ce 13 juillet 1967.

Cinquante ans après le drame, un importateur britannique de vin a créé une cuvée Tom And The Peloton pour célébrer le champion cycliste. 6 000 bouteilles de vin rouge appellation Ventoux seront commercialisées uniquement en Grande Bretagne à partir de la mi-avril. Cet événement œnologique provoque un véritable engouement en Grande Bretagne chez les amateurs de cyclisme et de vin.

La cuvée Tom And The Peloton est produite à Mormoiron sur les contreforts du Ventoux au Domaine des Anges. Le viticulteur Florent Chave espère que les cyclistes britanniques qui découvriront cette cuvée spéciale viendront ensuite gravir le Ventoux à vélo et acheter des vins du Ventoux.

Une partie de la somme collectée avec cette cuvée spéciale sera offerte à la famille Tom Simpson pour entretenir la stèle en hommage au champion sur le Ventoux. Thomas De Gendt,, le dernier vainqueur au Ventoux (étape écourtée en raison du fort mistral lors du dernier Tour de France le 14 juillet 2016, a participé cet hiver à la restauration des marches de cette stèle.

La cuvée Tom And The Peloton est produite dans cette parcelle du Domaine des Anges à Mormoiron - Domaine des Anges