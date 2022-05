Une dame handicapée bloquée chez elle à Amiens

Depuis dimanche 15 mai 2022 au soir et à cause d'une fuite d'eau, l'ascenseur de l'immeuble de Laurence Wattiez, place du pays d'Auges à Amiens, ne fonctionne plus. Cette quinquagénaire se retrouve donc coincée chez elle, puisqu'elle vit au deuxième étage et est lourdement handicapée suite à un AVC.

Handicapée suite à un AVC, Laurence Wattiez est en grandes difficultés depuis dimanche 15 mai au soir. L'ascenseur de son immeuble, situé place du pays d'Auges à Amiens, est en panne suite à une inondation, et elle se retrouve donc bloquée au deuxième étage.

Impossible de sortir seule

À cause de sa paralysie sur tout le côté droit, emprunter l'escalier de service en colimaçon est une épreuve pour Laurence Wattiez. "Il est très difficile à monter, j'ai toujours peur de glisser, les marches ne sont pas adaptées, enfin bref toute seule je n'y arriverai pas", explique-t-elle.

Heureusement elle peut compter sur l'aide de ses enfants et sur celle de Jean-Pierre Lessueur, un ami qui vit quelques numéros plus loin. "Je l'aide à monter et à descendre parce que sinon elle ne pourrait pas sortir, ça serait trop risqué et elle resterait toute seule dans son trou", raconte son presque voisin.

Une aide d'autant plus nécessaire que Laurence Wattiez a de nombreux rendez-vous médicaux avec ses problèmes de santé. "J'ai kiné, des rendez-vous avec des spécialistes prévus depuis longtemps mais je ne peux pas aller à tous, ça m'épuise trop l'escalier."

"Il faut vous débrouiller"

Face à ces difficultés, elle a demandé de l'aide à la SIP, la société immobilière picarde, son bailleur social. Mais la réponse n'a pas été celle escomptée.

"La dame m'a dit d'arrêter de l'appeler, qu'ils n'avaient pas que ça à faire et que de toute façon tant qu'ils n'auraient pas de devis de l'entreprise chargée de réparer, l'ascenseur restera en panne et qu'il fallait que je me débrouille", détaille Laurence Wattiez.

Mais se débrouiller, c'est déjà ce qu'elle fait depuis 5 ans, puisque son logement n'est pas adapté à son handicap : son fauteuil roulant par exemple ne passe pas les portes et là encore ça n'est pas faute de demander de l'aide à la SIP, sans succès.

Jean-Pierre Lessueur, l'ami de Laurence Wattiez devant son fauteuil roulant qui ne passe pas les portes de l'appartement © Radio France - Lisa Penalver

De son côté la SIP, assure qu'une attention particulière sera donnée au dossier de Laurence Wattiez et que si besoin, si la réparation tarde trop, un aménagement pourra être mis en place avec par exemple un système de portage pour les courses.