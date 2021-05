Une déchetterie réservée aux professionnels vient d'ouvrir sur le territoire de la COVE à Carpentras

Les pros du BTP ont désormais leur déchetterie sur le territoire de la COVE, la communauté d'agglomération Ventoux Comtat. Depuis ce lundi matin on peut y déposer les gravats et autres déchets en provenance des chantiers.

Cette déchetterie professionnelle voulue par la communauté d'agglomération Ventoux Comtat et réalisée par COLAS n'accepte que les déchets inertes et pas les polluants comme l'amiante. Les trois quarts de ces déchets partent dans la filière de retraitement et de valorisation. Le reste est enfoui dans des décharges spécialisées.

Déchets inertes et valorisation

Bien sur déposer les déchets n'est pas gratuit, cela à un prix bien sur mais cet équipement évite d'encombrer les déchetteries réservées aux particuliers. L'existence de cette structure permet aussi de lutter contre les dépôts sauvages. Et ce qui ne sert plus mérite une nouvelle vie,

L'entreprise Colas valorise elle-même une partie de ces déchets inertes en fabriquant des granulats qui entrent ensuite dans la fabrication des enrobés utilisés pour recouvrir nos routes.

Ouverte mais pas complètement terminée

Ouverte depuis ce lundi matin la déchetterie n'est pas tout à fait terminée, il manque encore quelques "boxes" et containers mais d'ici juin elle sera pleinement active. On espère qui recevoir 7000 tonnes de déchets par an. 7000 tonnes dont quatre et demies seront revalorisées. Le tierS restant partira à l'enfouissement.

Reportage :