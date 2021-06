Une décision d'ici fin juin sur l'organisation de la braderie de Lille

Va-t-on enfin pouvoir chiner, manger des moules et faire la fête le premier week-end de septembre à Lille ? Jusqu'à présent aucune décision n'a été prise concernant un éventuel maintien ou une annulation de la braderie de Lille.

La mairie de Lille dit attendre les consignes de la préfecture. "On attend les directives mais on est pas très optimiste pour organiser la grande braderie dans son format habituel", confie Jacques Richir, l'adjoint à la maire de Lille chargée notamment de l'organisation de la braderie. Lors de sa dernière édition en 2019, la braderie avait rassemblé près de deux millions de personnes dans les rues de la ville. "Il n'est pas réaliste de contrôler le statut sanitaire de chacun dans une braderie et cela pendant 48 heures.", précise Jacques Richir, même si on ne connaît pas encore les protocoles sanitaires qui seront en vigueur en septembre.

Une décision fin juin ?

Même si la situation sanitaire, actuellement en amélioration dans la région, pourrait être encore plus favorable en septembre, la braderie de Lille pourrait-elle connaître le même sort que d'autres grands événements comme les Fêtes de Bayonne ? Pour Jacques Richir, "une décision sera prise d'ici fin juin", alors que le 24 mai la maire de Lille, Martine Aubry, parlait d'une décision "sous 15 jours". Contactée, la préfecture du Nord ne confirme pas cette échéance.