Une délégation au Ministère de l'Intérieur pour évoquer l'avenir du commissariat de Villerupt

La crainte est toujours latente à Villerupt, même si le passage du commissariat en bureau de police est pour l'heure bloqué depuis le mois dernier. Le projet est toujours dans les cartons, malgré la contestation, et c'est pour cette raison qu'une délégation va prendre ce lundi le chemin du Ministère de l'Intérieur à Paris, pour faire remonter les inquiétudes. Si le changement devient effectif, Villerupt et ses 10 000 habitants, n'auraient plus que 3 agents sur place, contre une vingtaine à l'heure actuelle.

Demain, Villerupt, c'est 15 000 habitants

Dans cette délégation, le député de Longwy Xavier Paluszkiewicz, deux sénateurs, ainsi que les maires de Tiercelet et de Villerupt. Pour ce dernier, Pierrick Spizak, il en va du maintien de la sécurité de ses administrés. "Aujourd'hui, Villerupt c'est 10 000 habitants, et demain ce sera 15 000. On ne peut pas nous dépouiller à ce point", regrette-t-il. Il dénonce également le fait que la circonscription Longwy-Villerupt compte un agent pour 850 habitants, "alors que la moyenne, c'est un pour 300-400".

Ne pas avoir un rendez-vous, juste pour dire qu'il y a eu rendez-vous

Qu'attend-il donc ? "Des réponses", affirme immédiatement le maire de Villerupt. "Pour le devenir de notre commissariat", poursuit-il. Mais même s'il va à Paris avec toute la bonne volonté du monde, il reste sur ses gardes. "Dans des villes comme Nice ou Toulouse, on donne des moyens et les Ministres se déplacent, nous, rien. J'ai envie de dire aux gens de Paris de venir un peu. Parce qu'aller à la capitale, c'est bien, sauf qu'ils ne connaissent pas la réalité du terrain."