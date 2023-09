Une délégation chinoise à Bourgoin-Jallieu pour relancer les échanges après la pandémie

Loin des gratte-ciels chinois, Bourgoin-Jallieu séduit. "C'est une petite mais très belle ville" sourit Laurence Tien, "on peut dire que c'est mignon, on aime bien et les gens sont très sympas." Avec son collègue, M. Li, elle représente l'organisme pékinois en charge de la promotion du tourisme français en Chine et de la culture chinoise à l'étranger, le Bejing Hai'An Fangzhou International Culture Development Corporation.

Fêter 30 ans de jumelage avec la Chine

Tous les deux ont été reçus par les élus berjalliens pour renforcer et relancer les échanges culturels après la pandémie liée au coronavirus et préparer les animations autour des 30 ans du jumelage avec la ville de Wujiang - située près de Shanghaï - prévues en octobre 2024.

"À cause du Covid, on a déjà coupé le travail pendant presque quatre ans" raconte Laurence Tien, mais "avant le Covid, on a déjà fait pas mal de choses ensemble. Maintenant, on recommence." Thierry Joseph, président de l'association bejallienne Amis de la Chine et élu en charge de l'emploi et de la formation plussoie. "C'est un peu aussi l'enjeu de cette visite, dire qu'on tourne la page du covid."

Des artistes chinois à Bourgoin-Jallieu ?

Au fil de la visite du musée de Bourgoin-Jallieu , consacré aux savoir-faire du textile, Berjalliens et Chinois échangent sur les projets pour fêter en fanfare les 30 ans de jumelage. L'histoire commune autour des tissus rapproche le Nord-Isère et Wujiang. "Il y a beaucoup de pistes" se réjouit Thierry Joseph. "Ça peut être faire venir des œuvres, des peintures, imaginer faire venir des artistes, des musiciens, des danseurs etc. Malgré la distance, malgré nos différences, l'obstacle de la langue, il y a quand même beaucoup de choses qui nous rassemblent."