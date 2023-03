Une délégation de médecins ukrainiennes en visite au CHRU de Tours

Elles sont une cinquantaine. Uniquement des femmes. Car en Ukraine, les hommes de 18 à 60 ans ne peuvent pas quitter le pays, guerre oblige. Ces médecins ukrainiennes, qui viennent des quatre coins du pays, ont visité le CHRU de Tours, ce jeudi 23 mars, à l'initiative de l'association pour la synergie franco-ukrainienne, dans le domaine de la santé.

Ce court passage d'une demi-journée, pour voir à quoi ressemble les urgences adultes et les adultes gynéco-obstétriques en France, a surtout été l'occasion pour elles de s'aérer l'esprit. Loin des combats. "On remercie nos hôtes, ça nous permet de couper un peu et d'avoir des émotions positives, explique Tetiana. On a trop d'émotions négatives en ce moment."

"On voit arriver des jeunes à qui il manque une jambe ou un bras"

Son hôpital de Jytomyr, à l'ouest de Kiev, est certes loin de la zone de front. Mais il sert de lieu de convalescence pour les blessés de guerre. "C'est dur à supporter psychologiquement, poursuit-elle. On voit arriver des jeunes à qui il manque une jambe ou un bras. On n'était pas habitué à ça. Mais on doit s'y faire et essayer de les aider, non pas comme médecins, mais comme mamans. Ce sont nos héros."

Dans son service, beaucoup d'hommes sont partis prendre les armes. Pour la patrie. Ce qui crée évidemment beaucoup de difficultés au quotidien. "Elles m'ont dit qu'il manquait beaucoup de personnel en ce moment, explique Volodymyr Posesky, le responsable de l'association organisatrice de ces visites dans les hôpitaux français. Mais il y a une formidable solidarité en Ukraine. Elles se relaient et profitent des dons des habitants pour soigner les gens."

Une visite des châteaux avant de repartir

Malgré le contexte, Volodymyr Posesky, qui habite à Paris, n'a pas voulu annuler cette visite. "En Ukraine, les habitants reçoivent des alertes anti-aériennes sur leur téléphone pour les prévenir qu'ils doivent se cacher. Et ça arrive deux ou trois par jour. Il y en a qui n'ont pas eu d'électricité pendant plusieurs jours, en novembre-décembre. C'est ça la réalité aujourd'hui, dans notre pays. Donc c'est pour ça qu'on continue d'organiser ces voyages. Pour permettre aux médecins de voir autre chose. Pour les réconforter aussi."

Les médecins ukrainiennes vont rester en Touraine jusqu'au samedi 25 mars. D'ici là, elles iront visiter les châteaux de Chenonceau et de Chambord. Une petite parenthèse enchantée, avant de retrouver la dure réalité du quotidien.

