Une délégation normande emmenée par la Région Normandie va partir aux États-Unis

La Normandie à la conquête des États-Unis ! Une délégation de chef d'entreprises emmenée par la Région Normandie décolle ce mardi 14 mars pour New-York, à la recherche de nouveaux marchés ou pour consolider des marchés déjà existants. Un voyage, organisé du 13 au 19 mars, auquel France Bleu Normandie participe pour vous faire vivre les temps forts des visites programmés par la Région aux États-Unis.

ⓘ Publicité

Dans le détail, 6 entreprises du Calvados, 5 de Seine-Maritime et une de l'Eure font partie du voyage et les secteurs sont divers (numérique, santé, nouvelles technologies, alimentaire, etc.).

Pour conquérir et fidéliser des marchés américains

Parmi ces douze entreprises, Eldim, qui emploie une centaine de salariés à Hérouville Saint-Clair et connue notamment pour son programme de reconnaissance faciale. Thierry Leroux, le PDG, nous parle du marché américain : "La mission d'accompagner la délégation normande est important, parce que je pense qu'il faut mettre la Normandie en avant et également prendre des contacts pour voir ce qu'il est possible de faire. On a des clients très importants aux États-Unis, mais notre présence y est assez faible. C'est avec l'opportunité pour moi de travailler avec Business France. L'objectif est aussi de développer ce réseau commercial, de voir ce qu'on peut faire en plus que de ce qu'on fait déjà".

De son côté, Axeos, à Fleury sur Orne, près de Caen, est une société spécialisée dans les aménagements d'espaces connectés pour les entreprises. L'entreprise est aussi du voyage pour inscrire cette marque française sur le contient américain, selon Nathalie Pitois, chargée de projets export chez Axeos : "Notre chiffre d'affaires provient à 70 % de la partie française et nous faisons 30 % de chiffre d'affaires avec l'export. Nous avons déjà commencé à démarcher le marché américain. Et là, cette mission à elle arrive vraiment au bon moment puisque les contacts que nous avions à distance pourront maintenant se formaliser et nous pourrons rencontrer en fait en personne les clients, les revendeurs. On entend bien trouver des débouchés dans un pays qui représente 17 fois la France !".

Promotion du 80ᵉ anniversaire du Débarquement

Mercredi 15 mars au soir, une soirée de promotion de la Normandie est organisé au Consulat général situé dans le quartier de Manhattan, face à Central Park. La Région entend faire d'une pierre du coup, puisqu'elle va aussi en profiter pour faire la promotion du 80ᵉ anniversaire du Débarquement, en 2024, en présence de deux vétérans américains de la Bataille de Normandie.

Visite de la plus grande usine de recyclage plastique

Le vendredi, la délégation normande se rendra à Kingsport, ville du Tennesse qui abrite la plus grande usine mondiale de recyclage plastique. Eastman, c'est son nom qui va implanter d'ici à 2 ans à Port Jérôme en Seine-Maritime, la plus grande usine de recyclage moléculaire des plastiques en Europe, avec 330 emplois à la clé.