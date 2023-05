Une délégation rennaise à Bruxelles pour demander un meilleur accueil des migrants en Europe

Une délégation rennaise est à Bruxelles cette semaine pour promouvoir une ICE. Une Initiative Citoyenne Européenne née localement et qui vise à garantir un accueil digne des migrants en Europe. Pour en parler Catherine Flaesch-Mougin, vice-présidente de l'association Europe Rennes 35 était l'invitée de France Bleu Armorique.

France Bleu Armorique: quelle est l'histoire de cette Initiative citoyenne européenne qui est née à Rennes?

Catherine Flaesch-Mougin: Oui, écoutez très, très volontiers parce que ICE, ça ne parle pas nécessairement à beaucoup d'entre nous. Donc en fait une initiative citoyenne européenne, cela existe depuis le début des années 2000 et elle permet à une personne, un citoyen européen, de demander l'élaboration d'un acte juridique dans le cadre des politiques européennes. Donc, en fait, c'est un instrument de démocratie participative, au même titre qu'il existe des pétitions ou qu'il existe aussi un médiateur au niveau européen pour faire participer les citoyens.

Et pour celle de Rennes, elle émane en partie de collégiens...

Oui, alors en fait, elle émane de collégiens et des initiatives citoyennes européennes. D'habitudes elles sont souvent impulsées, lancées par de grosses ONG ou de grosses structures bruxelloises. Et puis après, ces différentes organisations sollicitent les états membres ou des citoyens pour des signatures puisqu'il en faut un million si l'initiative est enregistrée par la Commission. Donc, c'est une démarche descendante, si vous voulez de Bruxelles vers les citoyens. L'intérêt de l'ICE c'est son caractère très innovant. Je crois que c'est une première de genre. Celle de Rennes a permis aux citoyens de d'exprimer un certain nombre de vœux sur ce qu'ils espéraient avoir au niveau européen comme nouvelles réglementations dans différents domaines. Et au terme d'une votation, eh bien, il y a eu un projet qui a été adopté, c'est celui de garantir un accueil digne des migrants.

Ce processus est parti, comme vous le disiez très justement d'un collège. En fait, ce sont des collégiens auxquels leur professeur a a proposé de réfléchir sur la question des migrants. Une question qui les touche parce que c'est un collège d'un quartier prioritaire de Rennes, le collège Rosa-Parks. Ils ont donc réfléchi sur des grandes notions que sont la dignité, la responsabilité, la solidarité, les droits. Et donc ça a permis de faire émerger leur ressenti sur ces notions là, et ls attendent un traitement bien meilleur des migrations, des migrants, des personnes exilées.

Qu'est ce que ça veut dire, justement, "garantir un accueil digne des migrants en Europe"?

On a donc proposé un meilleur accueil des migrants. Et il a fallu travailler pour que ça rentre dans le cadre juridique des traités européens. On ne peut pas demander n'importe quoi à l'Europe. L'Europe peut faire certaines choses, les Etats font d'autres choses. Donc si vous voulez, il a fallu rédiger un texte qui était acceptable. Il a été enregistré par la Commission. C'est déjà un vrai résultat. Ce qui est demandé, c'est qu'il y ait un nouveau mécanisme de répartition des demandeurs d'asile qui repose plus sur leurs souhaits, leur volonté d'aller dans tel ou tel pays. L'idée c'est aussi de rendre plus contraignante les normes d'accueil en matière d'alimentation, de santé, de logement, d'éducation, de travail. Si on a 1 million de signatures, eh bien, ce sera à la Commission de voir ce qu'elle veut faire, ce qu'elle peut faire avec ce texte là qui est proposé.