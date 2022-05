Une délégation ukrainienne au 62ème pèlerinage militaire international de Lourdes

Ils sont plusieurs centaines en temps normal, mais cette année, en raison du contexte et de l'invasion russe dans leur pays, les Ukrainiens sont venus peu nombreux cette année au 62ème pèlerinage militaire international de Lourdes, où près de 10 000 soldats du monde entier étaient présents ce week-end du vendredi 13 à ce dimanche 15 mai.

Parmi la délégation composée d'une quinzaine de personnes, des militaires blessés au combat, mais aussi des mères de soldats ukrainiens tués au combat. Comme Natalka, dont le fils est mort il y a plusieurs semaines et qui vivait avant la guerre à Boutcha, ville symbole des exactions russes en Ukraine : "Je suis déjà venu trois fois à Lourdes mais c’est la première fois que l’on reçoit autant d’attention. Beaucoup de gens nous disent des choses très très gentilles. Ils nous parlent de leurs prières pour l’Ukraine, pour le peuple ukrainien. On a beaucoup pleuré. Le maire de Lourdes nous a même dit que moi et les autres mères nous pouvions rester si nous le voulions. Cela apporte beaucoup de paix intérieure, c’est de ça dont nous avons besoin."

Natalka, mère d'un soldat mort au combat en Ukraine Copier

Il y a aussi de jeunes soldats, dont Pavlo, 18 ans et élève de l'école militaire de Kiev. "Je suis venu car je peux parler avec des étrangers et leur dire ce qu'il se passe dans notre pays avec cette guerre. Si l'armée russe attaque la région de Kiev on devra défendre notre pays et notre capitale", raconte le jeune homme. Il explique que "le problème de la guerre ne concerne pas que l'Ukraine, mais aussi les autres pays notamment en Europe."

Pavlo, jeune militaire ukrainien Copier

Selon le maire de Lourdes, la ville accueille entre 70 et 80 réfugiés ukrainiens.